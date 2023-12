Con el anuncio de su retiro de los escenarios, una de las rivalidades más notorias del género urbano parece haber llegado a su fin de la mano con la carrera profesional de Daddy Yankee.

Se trata de la rivalidad con William Omar Landrón Rivera, nombre de pila de Don Omar. Esto a juzgar por una publicación del propio Don Omar en la red social Facebook. “Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina, pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música. Gracias por colaborar y por competir pues lo hice con un titán. Me quedo con los recuerdos buenos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de un último round con tan grandioso adversario. Nos volveremos a ver pronto pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”, publicó el llamado “Rey del Reguetón” el martes, junto a una foto de Raymond Ayala (Daddy Yankee).

Aunque la publicación da a entender que hubo algún diálogo entre ambos intérpretes, los detalles sobre cómo, cuándo y dónde, no trascendieron. Sin embargo, sí es sabido que en su último concierto en Puerto Rico, Daddy Yankee le dirigió un mensaje a Don Omar tras interpretar el tema “Hasta Abajo remix”, que ambos habrían grabado juntos varios años antes. “Los insuperables, DY y Don Omar. Respeto bro donde quieras que estés también”, expresó Daddy Yankee desde la tarima del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

A lo largo de sus carreras, ambos intérpretes colaboraron en diversas ocasiones y también protagonizaron múltiples rivalidades y “tiraeras”. De hecho, los cantantes rompieron relaciones en el 2015, luego que tras varias presentaciones juntos como parte de la gira de conciertos “The Kingdom”, Don Omar decidiera retirarse de la misma, dejando más de 60 fechas en suspenso.

Durante su última presentación en el Choliseo, el intérprete de “Dura”, “Despacito”, “Con Calma” y “La Gasolina”, entre muchos otros éxitos, reveló que la razón detrás de su retiro de los escenarios fue su conversión al evangelio. “Mi gente este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar; trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo, y les tengo que confesar que esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo, me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, por eso esta noche reconozco y no me arrepiento en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, prosiguió el reguetonero durante su último concierto. El artista concluyó diciendo que “ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino. Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano; todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida”.