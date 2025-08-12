La artista urbana Iza M hizo vibrar el escenario del "Baja Beach Fest", llevado a cabo en la playa de Rosarito, en México, dejando una actuación que fue catalogada por la producción como una de las más prometedoras del género urbano.

Con una puesta en escena impecable, Iza M no solo interpretó sus éxitos, sino que sorprendió al público con la interpretación en vivo de su próximo sencillo “Contigo na’ más”, el cual fue recibido con gran entusiasmo y ovaciones por parte de los asistentes.

Su fuerza interpretativa, energía arrolladora y conexión genuina con la audiencia hicieron que el público coreara y bailara cada tema, confirmando que Iza M está lista para conquistar escenarios internacionales.

“Estar en el Baja Beach Fest es un sueño hecho realidad. Esta experiencia me inspira a seguir trabajando con más pasión y dedicación para mi público”, expresó Iza M al finalizar su show.