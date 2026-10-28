La presentadora puertorriqueña Jailene Cintrón anunció el relanzamiento de su producción discográfica cristiana “Solo Por Ti”, que está disponible por primera vez en todas las plataformas digitales. Se trata de un trabajo “que marcó una etapa importante en su trayectoria artística y espiritual”, revela el comunicado de prensa.

El álbum lanzó originalmente en 2005, y es la quinta y más reciente producción discográfica de Jailene. Además, se convirtió en su primer álbum de música cristiana y su primera producción independiente, tras formar parte del catálogo de la multinacional EMI Latin.

Además de su deseo de transmitir un mensaje de fe, esperanza y amor a través de la música, el álbum reúne géneros como la balada gospel, el merengue, la salsa y el pop tropical, entre otros ritmos, reflejando la versatilidad artística de la intérprete. A su vez, la producción contó con la participación de reconocidos músicos y productores como Tony Vega, Ceferino Cabán y Elvin F. Torres Serrant, este último reconocido por su trayectoria como líder de la exitosa agrupación puertorriqueña Limi-T 21.

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“Mi mayor deseo no es simplemente que escuchen esta producción, sino que cada canción sea un instrumento de bendición para las vidas; que fortalezca la fe, renueve esperanzas y les recuerde que nuestra adoración tiene un propósito,honrar a aquel que lo ha dado todo por nosotros”, comentó mediante declaraciones escritas Cintrón, quien conduce el programa “Aquí Pa’ Ti”, que se transmite de lunes a viernes de 12:30 p.m. a 1:00 p.m. a través de TeleOnce.

El lanzamiento en las plataformas de streaming “representa una oportunidad para que nuevas generaciones descubran una faceta especial de la artista, mientras sus seguidores de siempre pueden reencontrarse con una producción que forma parte de su legado musical”, afirma la nota de prensa.

La carrera discográfica de Cintrón incluye una nominación al GRAMMY en el año 2000 por su producción “Encontré El Amor”, en la categoría Best Merengue Performance.

Como animadora de televisión ha desarrollado una reconocida trayectoria.

“Más allá de recuperar una producción de su catálogo musical, este relanzamiento representa para Jailene la oportunidad de compartir nuevamente un proyecto profundamente personal, que marcó una transformación en su vida y cuya esencia espiritual permanece vigente después de más de veinte años”, concluye la comunicación escrita.