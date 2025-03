En los girasoles ha encontrado mucha belleza. También, el origen de numerosos gratos recuerdos.

Para el cantautor puertorriqueño Jay Wheeler, esta flor ha protagonizado diversos momentos memorables en su vida. Fue un detalle que regaló a su pareja, Zhamira Zambrano, en los inicios de su relación. A nivel decorativo, estuvieron presentes durante su propuesta de matrimonio, en 2022. Y por años, han representado una muestra de cariño de la fanaticada que se ha motivado en obsequiárselos en sus presentaciones artísticas.

El romance en el nuevo álbum del artista, “Girasoles”, llega delineado del encanto que le inspiran estas flores. También, con una narrativa que transita entre experiencias amorosas y de desamor, momentos de introspección y canciones que destacan el valor de seres importantes en su vida como su hija, Aiunii, y su esposa.

“Estoy en una temporada en mi vida donde, personalmente hablando, me siento superfeliz, supermaduro. He cambiado muchísimo. Tengo cosas nuevas. Soy padre ahora. Y todas esas cosas, todo este disco demuestra eso, esta temporada en que me encuentro”, dijo el vocalista natural de Salinas, quien reside en Miami, Florida.

La producción musical de 14 temas estará disponible a partir de este viernes. Cuenta con el éxito “Una como tú”, que estrenó en febrero, y con “NSQMQ”, que lanzó el 7 de marzo. También, con las colaboraciones de Robi (“Te hice una balada”), Omar Courtz (“Nota”) y Shantty (“Te amo”). La producción musical incluirá el tema denominado “Track Loading”, que estrenará más adelante y se perfila como una sorpresa por su relato emotivo.

“Le puse ‘Girasoles’ porque fue la primera flor que le regalé a mi esposa cuando salimos por primera vez. En el tercer ‘date’ yo le regalé un girasol. Ella no lo entendió’’, afirmó tras volver a los recuerdos. “Todavía es la hora que me dice ‘¿por qué un girasol?’, pero le gustó mucho. Incluso, no tenía un frasco y cogió una botella de agua y lo puso y le echó agua. Lo puso ahí, y tengo la foto todavía. Fue en octubre del 2021”.

Luego, le dedicó la canción “Lugar seguro”, en la que hace referencia a la flor. “Yo le digo ‘los girasoles no tenían sentido, pero ya lo tienen desde que nos vemos’, porque yo se los regalé por primera vez”, destacó José Ángel López Martínez tras recitar varias líneas del éxito que pertenece a su disco “Emociones” (2022).

En el nuevo álbum, Jay Wheeler se adentra una vez más en su interés por interpretar corrientes diferentes a las del género musical con el que se dio a conocer. Con ritmos que evocan más el sonido pop, “Verte por ahí” es el único que transporta a su origen urbano.

“Ese soy yo, de verdad. Si preguntas por ahí ‘quién es Jay’, todo el mundo te va a decir ‘el que canta de desamores, el que canta romántico, el que canta baladas’, o te van a decir ‘el que canta ‘La curiosidad’”, analizó convencido. “Te van a decir ‘el que canta romántico’. Ese soy yo”.

Dentro del género urbano, ¿te dio trabajo enfocarte en el lado del romance?

“Yo creo que ha dado más trabajo verte vulnerable en el amor, porque el hombre, según la gente, no se supone que sea vulnerable. Se supone que no, ‘yo soy el macho’, y la mujer es la que sufre y la que llora, y nosotros no sufrimos. Eso es mentira. Todos pasamos por desamores y nosotros los hombres, aunque pareciera que no, somos los más que sentimos y nos duele más. La mujer es más emocional y quizás lo expresa más. El hombre lo contiene un poquito más. A todo hombre le hace falta un tipo que esté cantando para el desamor”.

¿Cuánto te emociona incluir la canción “Aiunii” en el disco?

“Yo me adelanté en el tiempo. Yo escribí lo que yo sabía que en un futuro iba a sentir, porque si escuchas el tema, pareciera que ya mi hija tiene 5 años. Pero es porque yo sabía que iba a ser lo más increíble que me iba a pasar en la vida. Porque yo siempre soñé con tener un hijo y, específicamente, una nena. Yo siempre quise una nena. Y Dios me concedió el sueño. En verdad ella ha sido increíble. Ha sido lo mejor del mundo. Ella es loca conmigo. Ella está enamorada de mí. Y yo sé que dicen que las nenas son de papá, pues 100% es real. Mi nena me ve a mí y es como que vio al rey o a alguien que nunca había visto. No sé cómo explicarlo, en verdad. Y mi amor por ella es igual”.

¿Cómo ha transformado tu vida?

“Mi hija es mi prioridad, 100%, mi hija y mi esposa. Mi niña es todo. Lo que ellas quieran, pues vamos por encima, si yo puedo (…) Han cambiado muchas, y ellos lo saben, mi equipo de trabajo, yo les digo que si conflige con cosas de la familia, no lo voy a hacer, aunque me meta en problemas, prefiero meterme en problemas, pero no lo voy a hacer”.

¿Cómo se ha fortalecido tu conexión con Zhamira?

“Increíble. La mejor mamá del mundo, o sea, me tiene sorprendido de su nivel de madre. Es increíble. Ella es demasiado buena, atenta a todo con su hija. No me sorprende porque sabía que Zhamy siempre fue así, pero por cierta parte sí me quedo como que en ‘shock’ de verla a ella como madre porque de verdad lo hace demasiado bien. Me acuerda mucho a mi mamá y tengo la certeza y la garantía de que va a ser una madre increíble”.

Jay Wheeler sobrevivió a un accidente automovilístico el 6 de septiembre de 2024. La experiencia influyó en que diera el paso a una conversión religiosa que ya vislumbraba hacía un tiempo.

¿Cuán personal es el tema “Abrázame fuerte”?

“Es lo que me pasó cuando yo tuve el accidente. Yo quería sentir un abrazo de mi esposa, de mi hija y de Dios, porque quería que me dijeran ‘todo está bien, no te vas a morir’. Pero en ese momento yo sentí que mi vida ‘hasta ahí llegó’, ¿me entiendes?, porque ese momento vulnerable, de estar volcado en el carro y no ver nada, y estar oscuro... Escuchar a mi manejador que estaba ahí y él decía ‘vamos a romper el cristal, vamos a tratar de salir’. Él estaba buscando una solución, y escuchar su desespero… porque fuera de todo, él padece de claustrofobia, no le gusta estar encerrado, y dentro de todo, él comoquiera estaba tratando de hacerme sentir cómodo. ‘Vamos a romper el cristal, tú estás bien, ya, tranquilo’. Fue difícil todo ese proceso”.

¿Cómo ha sido abrazar públicamente tu convicción religiosa?

“Yo te voy a hablar claro. El diablo es bien puerco. Entonces, cuando yo públicamente lo hice, él automáticamente me hizo sentir como que me debía de arrepentir, que no debo de publicarlo. El diablo trató de entrar por todos lados. Incluso, no voy a mencionar nombres, pero había medios que estaban diciendo, ‘ah, él no debió de hacerlo público’, y trataron de dañar ese momento, que es bien lindo y bien bonito. Hacer eso es demasiado hermoso y demasiado valiente, y por un momento, el diablo por poco gana esa batalla. Pero yo me puse a orar y decirle a Dios ‘si tú quisiste que se publicara y sigue público, es por algún propósito’, y dos semanas después me escribieron muchas personas que estaban a punto de suicidarse, y que vieron ese vídeo y no lo hicieron. Después de ahí yo entendí como que el diablo es puerco, pero no le va a ganar nunca a Dios”.

¿Qué dirías a quienes creyeron que dabas el salto a la música sacra?

“La gente se sorprende porque todavía es la hora que yo tengo mis cositas, mi ‘hablaera’ de malo y muchas cosas. Pero es un proceso, es una temporada que yo tengo con Dios, una relación que yo y Dios nada más entendemos y sabemos”.

¿Hubo colegas que te llamaron y te dijeron que no debiste anunciar tu conversión?

“No. En verdad, con mucho respeto, no tengo mucha amistad con muchos colegas. Son más como trabajo que hemos tenido, y ya. Los que me escribieron fueron ciertas personas, no mucha gente”.

En el pasado, el artista ha dejado claro que se mantiene fiel a sus ideales y a su personalidad, sin interés en la aprobación de terceros. “Sí, yo soy diferente, en verdad. Tengo otros valores. No estoy diciendo que en el género ninguno tiene valores. Hay muchos que sí son humildes y todo, pero no puedo decir que son mis amigos, porque no lo son. Para mí una persona que es amigo es una persona que está ahí. No son ni mis panas. Son colegas que los respeto mucho y trabajamos y rompemos, y si se sienten mal por lo que estoy diciendo, pues normal. Si me consideraban ellos sus amigos, pues ‘cool’, pero yo no considero a nadie mi amigo si no me llama, si no me escribe, si no está ahí, si cuando pasé el accidente no me dice ‘mira papi, ¿estás bien?, qué bueno verte’. No son mis amigos. Son mis colegas”.

¿Es fácil ser feliz en la industria de la música?

“Es fácil ser feliz donde tú quieras. La felicidad depende de ti, en realidad. Si tú dejas que todo consuma tu energía… en verdad, ¿a qué tú le llamas triste? A lo que tú le llamas triste o te decepciona, pues evítalo, y si lo evitas o tratas de evitarlo, pues normal. Y si te pasa, tú tienes el control de sentirte triste o no. En verdad, es como que tú tienes el control de ser feliz o no ser feliz en donde tú estés. Se te pone difícil cuando tú te dejas llevar por todas las cosas que tiene el mundo. Las drogas, las mujeres, cuando digo mujeres, es tener muchas mujeres, todas esas cosas, te pueden consumir y ahí tu felicidad se puede fracturarada”.

¿Qué te motivó a crear tu podcast “Random Chat”?

“A mí siempre me ha gustado hablar mucho, y siempre le dije al corillo que mis clips se estaban yendo virales en otros podcasts de otras personas, y a esas otras personas les estaba yendo bien con mis clips. Y yo dije ‘eso está bien, pero quiere decir que a la gente le gusta como yo hablo, si yo puedo hacer un podcast’… Estaba muy nervioso cuando lo hice la primera vez, pero yo hablo mucho y fluyo muy bien hablando. Me va muy bien y espero crecer en eso porque de verdad, si yo puedo hacer eso para siempre, yo feliz, sentado en mi casa o sentado en mi estudio, y digo y hablo lo que yo quiera, y encima, me gusta mucho”.

¿Qué significó tu presentación reciente como invitado del concierto de Luis Fonsi en el “Choliseo”?

“Increíble estar con, yo diría, que la mejor voz de Puerto Rico, una de las mejores voces en Puerto Rico, y que me diga ‘papi tú si cantas, tú cantas ‘demasiao’. Ya me la tengo que creer porque ya me lo dijo el cantante de los cantantes. Pa’ mí fue increíble y que me invitó a su ‘Choli’, superhermoso y la gente me recibió muy lindo. Estoy agradecido”.