Durante una presentación en Varsovia, la diva del pop quedó expuesta por una falla de vestuario. Lejos de incomodarse, improvisó con humor y el momento recorrió las redes.

La gira europea marcó el regreso de Jennifer López a los escenarios tras seis años. Arrancó en Galicia (España) el 8 de julio. El viernes 25, en Varsovia, fue una noche especial, con el estadio repleto. Justo cuando le cantaban el feliz cumpleaños, la falda en tono dorado que llevaba, se le soltó y cayó al piso frente a miles de personas. Lejos de incomodarse, la estrella sonrió, levantó los brazos y con humor dijo: “Estoy aquí en ropa interior”. Después, tiró esa parte del vestuario al público y siguió como si nada hubiera pasado.

A Jennifer Lopez se le desprendió la falda en pleno show en Polonia. 👀 pic.twitter.com/thj3Bp4DTE — Real Time (@RealTimeRating) July 27, 2025

El incidente ocurrió en Varsovia, Polonia, durante una nueva parada de la gira Up All Night: Live in 2025. Y aunque podría haber sido un momento incómodo, ella lo transformó en uno de los puntos altos de la noche. “Esto va a estar en todos lados”, bromeó sobre el escenario, mientras uno de sus bailarines se acercaba para devolverle la falda.

“Estoy feliz de que reforzaran el vestuario. Y también feliz de que llevaba ropa interior. Normalmente no uso”, agregó entre risas, con un público colmado de gente, que levantaba carteles entre la tribuna con saludos cumpleañeros, ya que la noche anterior, el 24 de julio, había celebrado sus 56 años.

El recital tuvo lugar horas después de que la cantante cumpliera celebrara en el backstage con un bizcocho de tres pisos, brindis, bailes con copa en mano y videos que ella misma compartió con sus más de 247 millones de seguidores en Instagram, donde también agradeció los mensajes de cariño: “Qué regalo son todos ustedes”.

El domingo la artista cantó en Bucarest (Rumania) y luego en Estambul (Turquía), antes de cerrar la etapa internacional en Cerdeña, Italia, el 12 de agosto.