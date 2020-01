El artista urbano Jhay Cortez, quien lanzó hoy su segundo disco, “Famouz Reloaded”, admitió que ya ha alcanzado parte del éxito musical, pero reconoció que aún le falta “mucho por hacer” para convertirse en un artista de reconocimiento internacional.

El éxito al que se refiere se debe mayormente por ser el autor de temas interpretados por J Balvin, Ozuna, Nicky Jam, Yandel, entre otros, así como sus incursiones con otros artistas de renombre como Bad Bunny, el dúo de Zion y Lennox, Karol G y Lunay.

Cortez es el autor de éxitos como "No es justo", con J Balvin y Zion y Lennox; "Criminal", que interpretan Natti Natasha y Ozuna; "Otra cosa" con Natti Natasha y Daddy Yankee; "Reggaeton", por J Balvin; y "Mi religión" por Yandel.

"He tenido éxito, pero todavía me veo como un artista que está empezando y que me falta mucho por hacer, y que más gente escuche mi música", dijo Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre de pila de este joven artista de 26 años.

Pero, posiblemente el mayor éxito de Cortez es el "remix" de "No me conoce", en el que están presentes Cortez, Bad Bunny y J Balvin, y cuyo tema, hasta el momento, cuenta con más de 889 millones de reproducciones en YouTube y el cual dijo que le dio fama.

"Puedo tener éxito, pero lo que quiero es tan grande, que me falta mucho por hacer", afirmó Cortez, quien forma parte de la nueva camada de intérpretes del género urbano latino y que han ganado fama a través de las diversas plataformas digitales.

"Mi evolución ha sido del cielo a la tierra, aunque aún siento que me subestiman", admitió Cortez, quien previo a convertirse en artista urbano formó parte del grupo juvenil grupo StereO 4, donde dijo en manera graciosa, que su dote mayor era componer y no cantar ni bailar.

Pese a que dice sentirse subestimado en la industria musical, al menos nueve canciones suyas han logrado alcanzar discos de oro y platino -que sobrepasan las 100,000 copias en las plataformas digitales- según consta la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, en inglés).

Otra de las melodías más destacadas de Cortez ha sido "I Like It", interpretada por Bad Bunny, J. Balvin y Cardi B, y nombrada Canción Latina del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) en su edición XXVII de los Premios ASCAP de la Música Latina.

Según explicó Cortez a Efe, el propósito de lanzar un disco "reloaded", que cuenta con una compilación de temas de su primer álbum, "remixes" y un par de canciones inéditas, es para que sus actuales y nuevos seguidores puedan encontrar todos sus temas en un solo disco y no de manera individual.

Los "remixes" que aparecen en "Famouz Reloaded" son los de "No me conoce" junto a J Balvin y Bad Bunny, "Easy" con Ozuna, "Imaginaste" con Wisin y Yandel y "Subiendo de nivel" con Myke Towers.

Mientras tanto, la única canción inédita que se incluyó en este nuevo álbum es "Cómo se siente", la cual escribió y produjo él después de lanzar "Famouz".

Cortez, quien también fue el autor de seis temas del disco de Yandel, "Update", también aparece en las remezclas de "Se supone" junto a Myke Towers, Ñengo Flow, Almighty, Darell y Miky Woodz; y "Darte" junto Alex Rose, Bryant Myers, Casper Mágico, Juhn Allstar, Miky Woodz, Myke Towers, Ñengo Flow y Noriel.

Cortez también es uno de los artistas más nominados en la segunda edición de los Premios Tu Música Urbano, que se celebrarán en Puerto Rico, además de haber sido elegido por Music Choice como uno de los “Artistas a Seguir en este 2020”.