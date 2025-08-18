El dúo Jowell y Randy, la exreina de belleza Zuleyka Rivera y la cantautora iLe y se sumaron a los momentos memorables durante la función número 18 de la residencia “No me quiero ir de aquí” de la estrella puertorriqueña Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La premiada intérprete Ileana Cabra, conocida como iLe, le impartió su emotividad al reflexivo tema “Lo que le pasó a Hawaii”. La hermana de René Pérez logró alborotar al público tan pronto asomó en lo alto del monte que sirve como escenario principal en el recinto.

La exreina de belleza Zuleyka Rivera tuvo a su cargo meterle energía a la emblemática frase “¡Acho PR es otra cosa!”. A su vez, cautivó a la fanaticada con sus pasos de baile mientras sonaba el éxito “Yo perreo sola” en los “predios” de la icónica casa que sirve como tarima alterna en el espectáculo del Conejo Malo, y donde el astro urbano ha reunido a numerosos artistas locales e internacionales.

PUBLICIDAD

El dúo urbano compuesto por Jowell y Randy repitió como invitado en la noche de este domingo, para acompañar a Benito Antonio Martínez Ocasio a cantar “Safaera” y un “medley” de otros éxitos. Los reguetoneros estuvieron como invitados el primer fin de semana de la residencia musical, que comenzó en julio.

El sexto fin de semana de la serie de espectáculos de Bad Bunny no paró en su gesta por encender la chispa de la celebración boricua y en sorprender con sus figuras invitadas. Angelique “Burbu” Burgos, Maripily Rivera, Karla Monroig y Roselyn Sánchez con su esposo Eric Winter fueron algunos de los invitados el viernes a la famosa casa de Bad Bunny. El legendario Ñengo Flow se unió al protagonista de la noche para interpretar “Safaera” y “Que malo”.

Durante la noche del sábado el artista no le bajó a su afán por encender los ánimos en su público. De La Ghetto acompañó a Benito para cantar “Caile”. La cantante Bekcy G se mostró disfrutando en el balcón de la casa, donde también asomó la estrella boricua de la WWE, Damian Priest, mientras que Raymond Arrieta alborotó los ánimos al aparecer en su personaje de “Plinia Palerm”.

Bad Bunny se ha mantenido comprometido con el interés de sumar invitados notorios a cada uno de sus espectáculos, que comenzaron el 11 de julio. Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Ricky Martin, Wisin, JhayCo, Jowell y Randy, Yandel, Farruko, Mora, Residente y Kany García son algunos de los que han acompañado al artista en tarima. Famosos como Penélope Cruz, Javier Bardem, Austin Butler, Anthony Ramos, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz, Kylian Mbappé y LeBron James también se suman a la larga lista de figuras presentes en la casa de Bad Bunny.

El astro boricua continuará sus espectáculos cada fin de semana hasta el próximo 14 de septiembre, cuando culmina su residencia de 30 conciertos para luego iniciar su gira internacional “Debí tirar más fotos”.