“García” es un álbum de reivindicación para su autora. Kany García cumple casi dos décadas en la composición y en todo ese tiempo sus letras han ido dirigidas a los hombres. Decidió no hacerlo más. En adelante sus canciones no tendrán género, y cuando sienta cantarle a la mujer, lo hará.

Su nuevo repertorio incluye 12 temas, dos de estos van dirigidos a la mujer; En esta boca con Young Miko, y Llorar por ella con Edén Muñoz, sencillo que enmarca este jueves el lanzamiento de la producción.

“Llevo 16 años cantándole al género masculino”, dijo la galardonada artista.

PUBLICIDAD

“Últimamente decidí no tener género en las canciones, pero es superimportante también que veamos a chicas, no necesariamente de la comunidad LGBTQ+, sino chicas como vemos a Karol G, hacer un video o sencillamente hacer una canción dirigida a la mujer, porque es una manera de visibilizar que ya no va ni debe ir de la mano de una comunidad, debe ir de la mano de toda mujer decir, ‘esto está bien’. Hay que llamarle a las canciones como sintamos hacerlo, y si la escribiste pensando en un género femenino, hacerlo, y no sentir que sencillamente nuestra sociedad nos ha impuesto seguir llevando una heteronormativa a la hora de escribir una canción”.

Este proyecto discográfico aborda el amor que no se puede soltar, el que todavía duele, el tóxico, mezclado con otro par de temas en los que la cantautora reflexiona sobre la salud mental (De bien a mal) y sobre su propio viaje emocional en medio de una trayectoria que la lleva de un lugar a otro casi sin darse cuenta (García). Este es el único que tema que nació de una introspección muy personal.

“Curiosamente se ha vuelto el tema de conversación de toda persona que escucha el álbum, y digo, ‘qué necesario es para la gente que uno se vulnerabilice’, la gente piensa que no y le sigue dando importancia a la mujer fuerte y le sigue dando importancia al filtro y a vernos perfectas y con el outfit ideal, pero a la que alguien se muestra tal cual es, la gente eso lo agradece profundamente”, expuso.

PUBLICIDAD

Aun siendo un álbum rítmicamente diverso -cumbia, balada, r&b, bachata-, es notable la predominancia del género regional mexicano al incluir tres temas de ese estilo: Te lo agradezco, con Carin León; La siguiente, con Christian Nodal, y Llorar por ella, con Edén Muñoz.

Kany García advirtió que el tema Te lo agradezco surgió tiempo antes de la nueva tendencia de artistas pop (Marc Anthony, Ricky Martin, Pedro Capó, entre otros) haciendo colaboraciones con voces del regional mexicano. “Fue una cosa bien loca, intuitiva, porque cuando saqué la canción ‘La siguiente’ junto a Christian Nodal, todavía no habían salido los Peso Pluma ni todos estos artistas regionales”, indicó en entrevista telefónica.

“Menos mal que arranqué antes, porque me daba pánico que alguien pudiera sentir que he hecho algo por tendencia, porque siempre he sido del discurso de hacer cosas por honestidad o intuición, o por lo que siento que debe ser fiel”, sostuvo.

Para la cantautora el auge por la música originaria de México pudiera trascender de ser una “tendencia” por sus valores musicales. “Es algo que fácilmente se va a quedar y va a seguir evolucionando, porque tiene más riqueza musical que lo que en un momento tuvo el reguetón o la música urbana, que era una música que empezó con un beat, con DJ nada más y fue evolucionando a tantas otras cosas. En este caso, la música regional tiene la norteña, la banda, la ranchera, tiene un enriquecimiento tan grande que eso va a evolucioanr y a quedarse por un buen rato”.

PUBLICIDAD

“García” tendrá una gira propia que comenzará en septiembre y mantendrá a la artista viajando por Estados Unidos, Centro y Suramérica, y Europa, por cerca de un año.

Aplaude decisión a favor de Movimiento Victoria Ciudadana

Kany García mantiene oído en tierra sobre lo que ocurre en la isla a nivel sociopolítico, y desde ese interés, celebró la revocación por parte del Tribunal de Apelaciones de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en San Juan que descalificaba a candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVP) y del Proyecto Dignidad por alegado imcumplimiento en el recogido de endosos.

“Me encanta lo que pasó ayer con el tema de (Movimiento) Victoria Ciudadana y de la Alianza (de país), porque eso sigue dando la posibilidad de otra alternativa para Puerto Rico, porque más allá de lo que suceda, tienen que haber diversas alternativas y no solamente lo que ha existido siempre, que es esa lucha por el bipartidismo”.

De igual forma, la cantante y compositora espera que en los próximos debates de cara a las primarias y elecciones generales, el tema de la violencia de género en el país se atienda con la misma prioridad que asuntos básicos como la salud y la educación, no solo por lo trágico en el aumento de casos sino por lo que implica a nivel de la salud mental en el país.