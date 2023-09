El espectáculo musical y de comedia Kiss or Kill celebrará el espíritu de Halloween el próximo 12 de octubre en La Respuesta, según se indicó mediante comunicado de prensa.

El público que asista al evento, que inicia a las 9:00 de la noche, disfrutará de temas clásicos como “I Put A Spell On You ,” “Cell Block Tango” y “Thriller”, entre muchos éxitos más.

“El espectáculo también tendrá presentaciones de “stand up comedy” que le dejarán los pelos de punta. Una vez concluido el evento, la música continua para el disfrute de todos. A través de diferentes escenas entre la música intercalada con la comedia podrá bailar, cantar y reír con el elenco y hasta formar parte de este”, se indicó en la comunicación escrita.

Kiss or Kill cuenta con la participación de Luxana, The K, Ilia Isales, Ashley Carrero, Lizyaris, Josedwardo, Bianca Torres, Leishka Lidi Flores y con la participación DJ Set por PapoPistola. La divertida y entretenida producción Kiss or Kill es creación original de Ana Isabel Pérez Casatellano, mejor conocida por Luxana quien es cantante y compositora. Este año se unen al proyecto Producciones Solá.

Boletos para Kiss or Kill en La Respuesta los consiguen en PRtickets, donde obtiene un precio de promoción al comprarlos online. Si hay disponibilidad de boletos la noche del evento, estarán disponibles en la entrada de La Respuesta, subrayó el comunicado.