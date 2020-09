Miami. Lágrimas, sonrisas y hasta una que otra mala palabra. Así recibieron la noticia de su nominación a los Latin Grammy algunos de los artistas -y sus familias- que compiten oficialmente en las 53 categorías del máximo galardón de la música latina, según contaron a Efe.

“Yo no tengo más que decir que le agradezco a Dios que este sea su plan para mí”, dijo el artista colombiano Camilo, quien con su primer disco fue reconocido con seis candidaturas.

Lee: Bad Bunny y Ozuna dominan con J Balvin las nominaciones a los “Latin Grammy”

La noticia la recibió de la boca de su esposa Evaluna Montaner, con quien comparte su casa en Miami, y acto seguido llamó a sus padres, que viven en la República Dominicana.

PUBLICIDAD

“Mi mamá que es una señora muy cuidadosa con lo que dice lanzó las mejores groserías que se dicen en Medellín”, reveló el artista, quien compite por Álbum del año con su disco “Por primera vez” y Canción del año con “Tutu”, su colaboración con Pedro Capó.

Chiquis Rivera rompió en llanto al conocer la noticia de que era la única mujer nominada en la categoría Mejor álbum de música banda por su disco “Playlist”.

“Con todo lo que está pasando ahorita en mi vida se me había olvidado que eran hoy las nominaciones. Lo primero que hice fue darle gracias a Dios. Pero sí lloré y lloré mucho. Lloré de felicidad. De agradecimiento. No me lo esperaba”, admitió Rivera, quien hace dos semanas anunció su separación.

Para Kany García, la mujer más nominada con opciones en cinco categorías, “esto ya es un premio y una responsabilidad para seguir luchando por seguir visibilizando el talento femenino y alcanzar lo que nos falta”.

La artista puertorriqueña, quien compite con su disco de duetos “Mesa para dos”, considera, además, que la variedad de este año, sobre todo en años de carrera de cada artista, es “una celebración de todos los géneros que enriquecen la música latina”.

LOS REYES DEL REGUETÓN

El músico más nominado de los Latin Grammy de este año fue J Balvin. Con 13 candidaturas, por sus discos “Colores” y “Oasis” (con Bad Bunny), el astro colombiano hizo historia.

Hasta la fecha nadie había logrado tantas en los 21 años que lleva entregándose premio de la Academia Latina de la Grabación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, hasta el momento, se había limitado a publicar en sus historias en Instagram lo siguiente: “De los cobardes no se ha escrito nada”.

Fuentes cercanas al artista dijeron a Efe que, “por ahora”, está digiriendo y disfrutando el momento en privado.

Su amigo y colega puertorriqueño Bad Bunny, quien le sigue con nueve nominaciones, tampoco se ha manifestado.

El cantante se ha limitado a expresar su dolor por el descubrimiento del cádaver de la adolescente puertorriqueña Rosimar Rodríguez, quien había sido secuestrada en la puerta de su casa el jueves pasado.

Ozuna, el tercero más nominado, afirmó que lo que más siente es “agradecimiento, primordialmente con Dios y con todos los fans” que apoyan su música.

El negrito de los ojos claros, como el mismo se denomina, aprovechó para decir: “gracias a Latin Grammy por darle espacio a nuestro trabajo y en especial por reconocer la aportación del reguetón y trap en español en la evolución global de la música latina”.

“Sigo soñando despierto. Agradecido que mi música siga llegando a los corazones de mis fans y de mis colegas. Agradecido con Dios, con los miembros de la Academia por este honor, y a mi equipo de trabajo, por apoyarme para poder seguir viviendo mis sueños”, agregó, por su parte, el artista panameño Sech, quien tiene dos nominaciones por su disco llamado apropiadamente “Sueños”.

PRIMERAS VECES

Los Latin Grammy de 2020 también han sido la oportunidad para reconocer por primera vez a muchos artistas, algunos incluso que están empezando en la música y otros que llevan años luchando.

PUBLICIDAD

Uno de ellos es el puertorriqueño Anuel AA, quien logró seis nominaciones con su primer disco “Emmanuel”, que representa su retorno a la música después de estar en la cárcel.

“Siento que he vivido toda mi vida para llegar a este momento. Soy inmensamente feliz de estar nominado, qué honor y qué orgullo tan grande”, expresó el cantante, cuya canción “China” aspira al Latin Grammy en la categoría Grabación del año.

También está nominado como Nuevo artista y en todas las categorías de música urbana.

LOS VETERANOS Y SUS ESPACIOS

Sin embargo, este no es ni el primer ni el segundo año que Carlos Vives recibe un reconocimiento de los Latin Grammy, pero el cantautor colombiano señaló que esta vez, cuando tiene seis candidaturas, es particularmente especial, pues compite con “Cumbiana”, un proyecto que es mucho más que un disco.

“Gracias a la Academia por el reconocimiento a ‘Cumbiana’. Es un territorio que nos ha dado mucho y hoy nos necesita más que nunca. Gracias a la música de la cultura anfibia, y gracias a Alejandro Sanz y a Rubén Blades por mostrarnos todo su cariño y unirse a este llamado. Felicitaciones a todos los nominados y que viva la música”, dijo Vives a Efe.

Alejandro Fernández, quien tiene dos nominaciones, afirmó que para él “la celebracio´n ma´s grande” es para su “Me´xico querido”.

“Fuente de inspiracio´n y de fuerza para sacar adelante nuestros suen~os siempre”, completó.