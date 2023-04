El cantautor puertorriqueño se encuentra a manos llenas con el próximo lanzamiento de su quinta entrega discográfica “En Mis Manos” y los preparativos de su primer concierto, a celebrarse el próximo 27 de mayo en el Café Teatro Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Festivo y enfocado, así se siente José Alfredo con la realización de su primer concierto, en donde mas allá de presentar su quinta entrega discográfica, celebrará junto a su público su primera década en la palestra musical. “En Mis Manos: El Concierto” será un encuentro musical, con un repertorio variado que llevará al público a disfrutar de un viaje a través de los primeros diez años de trayectoria del intérprete de “Houdini”.

“Me encuentro sumamente entusiasmado de poder presentar mi primer concierto. He estado preparando el repertorio desde hace un tiempo, con el fin de garantizar que no se quede ningún tema fuera. El poder presentarme en el Café Teatro Punto Fijo, me da la oportunidad de tener un encuentro íntimo con todos aquellos que me han acompañado a través de los años. El lanzar mi quinto álbum, poder presentarlo y celebrarlo junto a mis seguidores en este concierto, es muy simbólico, ya que es un proyecto que fue casi esculpido a mano, y poder ya acercarlo a todos en este formato, es un sueño hecho realidad.” expresó José Alfredo, quien lanzará su quinto disco “En Mis Manos” el próximo 11 de mayo.

Recientemente José Alfredo estrenó el sencillo “En Mis Manos”, tema que a su vez da nombre al concierto y al proyecto discográfico. Apostando a su lado mas apasionado José Alfredo presenta este atrevido corte musical influenciado rítmicamente en el Pop, R&B y el Flamenco. Con una lírica sugestiva, José Alfredo apuesta a romper tabúes con esta canción pop alegre que pinta la autosatisfacción, como vía de empoderamiento luego del fin de una relación. Escrita por José Alfredo, “En Mis Manos” muestra su visión poco común, de cómo el intérprete descubrió que todo lo que necesitaba para sentirse pleno estaba al alcance de sus manos.

Los boletos para “Jose Alfredo - En Mis Manos: El Concierto” ya se encuentran disponibles en PRTICKET.COM