Con la nueva temporada de Luis Miguel, la serie, no solo la popularidad mediática del cantante ha aumentado, también el consumo de su catálogo discográfico, situación que ha hecho que el astro de la música haya alcanzado un récord musical.

La plataforma de música streaming Spotify ha dado a conocer que el cantante es el primer mexicano que supera la barrera de las cinco mil millones de descargas de todo su repertorio musical.

Recientemente, la compañía S Money ha revelado las canciones más valiosas del mundo y pese a ser una compañía australiana que podría parecer muy lejana a México, en su ranking se posiciona un tema de Luis Miguel.

La investigación, denominada The Most Valuable Song from Every Country (La canción más valiosa de todos los países), ha destacado el valor económico de cada canción gracias a la plataforma Kworb enfocada en los números de Spotify.

Actualmente Luis Miguel es quizá el artista mexicano más importante, y eso se ha visto reflejado en dicho estudio, en donde la canción Ahora te puedes marchar ostenta la suma de 299 millones 811 mil 47 reproducciones en Spotify, mensualmente tiene más de once millones de oyentes.

Algunos estudios estiman que su ganancia rebasa el millón 364 mil 335 dólares, hasta febrero de este año.