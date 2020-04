La modelo cubana Grette Duran realizó impactantes declaraciones contra el cantante Maluma, a quien acusa de haberla obligado a tener relaciones sexuales con un amigo del artista luego de un concierto.

Pero la mujer fue más allá al señalar que el equipo del reguetonero colombiano la amenazó con hacerle daño a ella y a su familia para que no hablará de lo sucedido. Duran relató, al canal de YouTube del reportero de espectáculos Gabriel Cuevas, que ella asistió a un show que Maluma ofreció en Cancún; ahí fue seleccionada para subir al escenario junto al intérprete. Al terminar el show, Grettel fue invitada a la suite del colombiano, donde también se encontraba el amigo del cantante, de nombre Pipe Bueno.

PUBLICIDAD

“Llegué, estaba él sentado en la cama, en bata y estaba ahí Pipe, comenzamos a convivir y a tomar. Yo no quería (estar con el amigo), yo estaba ilusionada con Maluma, no con Pipe, pero él me obligó a estar con Pipe. Pero yo siempre dije que no”, comentó a Cuevas en el video.

Los hechos, señaló la joven, ocurrieron en 2016, pero en la entrevista publicada relata que no se atrevió a hacer la denuncia pública al ser amenazada por el equipo del cantante.

“No me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literalmente decepcionada. Nunca espere eso de él, que me dijera que estuviera con su amigo. Fue horrible y no es justo que por ser mujer seamos siempre juzgadas. Yo tengo derecho a tener relaciones sexuales con quien yo quiera, pero no te deben obligar a hacer algo que tú no quieres”, relató.

Entre lágrimas, dijo que no quería hablar del tema también por las presuntas amenazas que sufrió, además del temor a ser juzgada: “Sí yo decía esto, iba a acabar peor y no sé qué iba a pasar. Llamaron a mi mamá, le dijeron que me callara la boca, que si no me iban a matar”.

Explicó por qué decidió hacer pública su denuncia: “Si todas salen a hablar, a apoyarse y unirse, ¿por qué no decir lo que nos estamos quedando calladas las mujeres? ¿Por qué no decir las cosas que nos obligan a hacer y que nos callamos por miedo?”, finalizó en la entrevista.