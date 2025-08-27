Los interesados en ver los espectáculos del famoso puertorriqueño Bad Bunny en su residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tendrán la oportunidad de comprar entradas de manera digital a partir de mañana.

La noticia fue anunciada en las redes sociales de Move Concerts, compañía productora de los espectáculos junto con Noah Assad Presents.

“Cantidad de boletos muy limitada para todas las funciones restantes y exclusivamente de boletos “Limited View” y “No View” estarán disponible a través de @ticketera desde mañana a las 10:00am.”, lee el anuncio en la página de Instagram.

PUBLICIDAD

El artista comenzó su residencia el 11 de julio, con tres espectáculos cada fin de semana. La fecha prevista para culminar su residencia es el 14 de septiembre, para un total de 30 shows.

Ivy Queen, Feid, Jowell y Randy, De La Ghetto, René Pérez, Ileana Cabra, Nicky Jam, Tito Auger, Gilberto Santa Rosa son algunos de los que han asomado en tarima para interpretar temas.

Famosos como Austin Butler, Penélope Cruz, Javier Bardem, Anthony Ramos, Félix “Tito” Trinidad, Adriana Díaz, Belinda y Sebastián Yatra se han sumado a la larga lista de figuras que han visitado la casa de Bad Bunny en el recinto.