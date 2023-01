Con un emotivo mensaje que publicaron en sus redes sociales, la legendaria banda Modest Mouse dio el último adiós a Jeremiah Green, baterista y miembro fundador de la agrupación, quien perdió la vida tan sólo cuatro días después de que se confirmara su lucha contra un cáncer en etapa 4.

Green falleció a los 45 años, en la víspera del Año Nuevo. De acuerdo con información compartida por sus propios compañeros, el músico se habría ido a acostar y simplemente ya no despertó.

“No sé si hay una manera de hacer más fácil esto: hoy perdimos a nuestro querido amigo Jeremiah. Se acostó a descansar y simplemente se desvaneció”, escribió la banda junto a una fotografía del percusionista.

PUBLICIDAD

Sin dar más detalles sobre el deceso y con el dolor reflejado en cada una de sus palabras, el grupo también explicó que la noticia los sacudió a tal grado que no se sienten preparados de dar ningún tipo de declaración: “Me gustaría decir un montón de palabras bonitas en este momento, pero simplemente no es el momento. Estos vendrán más tarde, y de muchas personas”, agregaron.

Por último, pidieron a sus fans agradecer por tener a su lado a sus seres queridos y poderles expresar todo lo que significan para ellos, además recordadaron que Green “se trataba de amor”.

Fue hace un par de días que la madre de Jeremiah reveló que el artista había sido diagnosticado con esta enfermedad y pidió a todos los fans de su hijo le mandaran las mejores de las vibras, para que pudiera superar este gran obstáculo.

Incluso, Isaac Brock, vocalista de la banda aseguró que los tratamientos estaban dando buenos resultados y que su compañero y amigo se encontraba muy positivon en su lucha contra la enfermedad.

Como era de esperarse los mensajes de aliento por parte de fans, colegas y otros miembros de la farándula no tardaron en llegar y todos coincidieron en que Green era una de las mejores personas que habían conocido: “El sujeto más dulce. Lo extrañaremos”, “Una verdadera leyenda. Descanse en paz”, “Adiós Jeremiah. Que encuentres paz en tu viaje, gracias por compartir con nostros tu talento. mucho amor para la banda y para sus familiares”, “Uno de los mejores bateristas de la escena del rock, sobretodo un buen tipo. Descansa en paz leyenda”, “Lo lamento tanto. La música no será igual sin él”, so