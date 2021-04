Nueva York. Al Schmitt, un ingeniero de grabación y productor laureado con 20 premios Grammy cuya extraordinaria carrera incluyó álbumes de Bob Dylan, Ray Charles, Frank Sinatra y muchas otras luminarias de las últimas seis décadas, falleció. Tenía 91 años.

Schmitt murió el lunes, informó su familia en Facebook sin proporcionar una causa. Vivía en el área de Los Ángeles desde finales de la década de 1950. Un pariente que no quiso ser identificado confirmó el deceso a The Associated Press.

“El mundo ha perdido a una persona extraordinaria, muy querida y respetada, que llevó una vida extraordinaria”, dice la publicación de Facebook. “Como el productor/ingeniero de grabación más honrado y galardonado de todos los tiempos, sus palabras de despedida en cualquier discurso fueron: ‘Por favor sean amables con todos los seres vivos’”.

Schmitt ganó su primer Grammy en 1963 y recibió otros 19, además de uno honorario del Consejo Directivo de la Academia de la Grabación en 2006. Trabajó en más de 150 discos que se certificaron oro, en una variedad de estilos. Fue el ingeniero de “Moon River” de Henry Mancini y “Another Saturday Night” de Sam Cooke, de “Aja” de Steely Dan y de “This Used to be My Playground” de Madonna. También fue ingeniero del álbum de Natalie Cole “Unforgettable” y de “The Way We Were” de Barbra Streisand. Produjo “Volunteers” y otros discos de Jefferson Airplane, ayudó a producir “On the Beach” de Neil Young y, más recientemente, “Shadows in the Night” de Dylan y “Kisses on the Bottom” de McCartney.

Brian Wilson, cuyo álbum de canciones de Gershwin fue remezclado por Schmitt, estuvo entre aquellos que lo recordaron el miércoles. “Al era un gigante de la industria y un gran ingeniero que trabajó con algunos de los mejores artistas de la historia, y me siento honrado de haber trabajado con él en mi álbum de Gershwin”, tuiteó Wilson. Michael Bublé, Steve Perry de Journey y Michael Bolton también lo elogiaron.

Nacido en Brooklyn, Schmitt era sobrino del ingeniero de grabación Harry Smith y de niño tomaba el tren subterráneo a Manhattan para visitar el estudio de su tío, donde artistas como Sinatra o Art Tatum podían estar trabajando. Tras servir en la Marina, encontró trabajo a través de su tío en Apex Studios, donde una de sus primeras asignaciones fue grabar a Duke Ellington.

Sus muchos créditos también incluyen las últimas grabaciones de estudio de Sinatra, “Duets” y “Duets II”; el último álbum de Charles, “Genius Loves Company”, laureado en 2003 con los premios Grammy al mejor álbum y la mejor grabación, éste último por el dueto de Charles y Norah Jones “Here We Go Again”.

Schmitt estuvo casado dos veces y tuvo cinco hijos, ocho nietos y cinco bisnietos.