Fanáticos del rapero mexicano Neto Reyno lamentaron su muerte y utilizaron las redes sociales del músico para dejar comentarios en el que han expresado sus condolencias; muchos han dicho que les consuela pensar que su legado seguirá estando presente a través de su música.

“Gracias por dejar huella”, “Nunca rendirse es la misión”, “Díganme que no es cierto”, “Un exponente muy importante del rap mexicano, descanse en paz, fuiste y eres un rapero pasadísimo de lanza, vivirás por siempre con tu música”, son algunos comentarios de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Reyno tiene más de 738 mil seguidores, mientras que su canal de YouTube cuenta con 875 mil suscriptores; el último video que subió a esta plataforma fue hace cuatro días, con el tema “Tú no tienes mi styla”, que hasta el momento tiene más de 26 mil 273 vistas.

PUBLICIDAD

“Descansa en paz amigo, nos vemos del otro lado, gracias por tu apoyo”, “Descansa en paz mi chingón, tus canciones me ayudaron a salir del hoyo donde estaba, siempre vivirás en nuestros corazones, gracias a ti no me he rendido”, son otras opiniones del público.

Hasta el momento no se han dado a conocer las razones de su muerte, pero en sus historias, un familiar dio a conocer la noticia del fallecimiento de este artista independiente.

En instagram tuvo tres mil 503 publicaciones en el que compartía parte de su música, selfies de su vida cotidiana, así como los anuncios de sus presentaciones musicales.

“Nunca te rendiste Neto, gracias por tu música aquí seguiremos escuchándote. Descanse en paz”, “Sólo moriste en este mundo mi hermano, seguirás en el corazón de muchos, buen viaje carnal”, señalaron sus fans.