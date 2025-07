Tras su participación en las audiciones del programa Objetivo Fama, el cantautor puertorriqueño Pablo Arami lanza su segundo sencillo titulado “Escúchame”, disponible este 18 de julio en todas las plataformas digitales.

Aunque no fue seleccionado entre los 20 finalistas del reality, el joven cantante convirtió ese “no” en un impulso creativo que reafirma su compromise con la música como herramienta de sanación y expresión auténtica.

“Objetivo Fama era una oportunidad que me ilusionaba, pero no quedar entre los 20 no es un final. Al contrario, me dio más razones para apostar por mi voz, por mi mensaje y por mi camino como artista”, expresó Pablo Arami en declaraciones escritas

“Escúchame” combina la fuerza del pop-rock con la energía del pop-EDM, marcando un contraste con la balada introspectiva de su debut “Me Quedo”. Escrita en dos etapas emocionales —una marcada por la pérdida de sentido y otra por el renacer interior—, la canción se convierte en un mantra de transformación personal, recordando que incluso después de un “no”, florecer sigue siendo posible.

Entre versos como “Si pierdo yo mi voz, pierdo quien soy” y “Es tiempo de reír y ser feliz”, Pablo Arami invita a los oyentes a escucharse, tomar control de sus vidas y dejar atrás la sombra del miedo.

“Esta canción florece a pesar de que unas puertas se cierren, pues otras se abren. Escúchame reafirma mi compromiso con quien soy y con la música que nace del alma.”

Con letras que transitan entre la vulnerabilidad y la esperanza, y una producción que fusiona beats vibrantes con emoción genuina, “Escúchame” está diseñada para hacerte sentir, liberar, bailar y sanar. Este lanzamiento reafirma la propuesta artística de Pablo Arami, centrada en la autenticidad, lasalud mental, la introspección y la transformación emocional, fusionando letras honestas con géneros contemporáneos que invitan tanto al movimiento como a la reflexión.

Escúchame estará disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube y todas las plataformas digitales este 18 de julio.