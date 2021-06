Lebanon, Tennessee. El cantante conocido como Mr. Worldwide está listo para volver a su principal oficio, aun cuando le dedica cada vez más tiempo a su más reciente inversión en NASCAR.

La nueva gira de Pitbull, titulada “I Don’t Know About You But I Feel Good”, comienza el 25 de julio, cuando el rapero ganador del Grammy se mudará de la pista de vuelta al escenario.

Pitbull dijo que sabe que todos quieren bailar, escapar y disfrutar del mundo nuevamente: “Todo lo que pasó en 2020 es algo que yo creo que es tremenda lección y lectura, de que aprecien la vida ahora y yo ya lo veo en el público”, señaló.

El artista de origen cubano ha estado muy ocupado en las carreras de autos desde que se convirtió en copropietario del nuevo equipo Trackhouse Racing de NASCAR en enero antes de las 500 Millas de Daytona. Asistió a la carrera de la Copa del domingo en el Nashville Superspeedway y elogió la devoción de los fanáticos de NASCAR.

“Ver la pasión, ver la lealtad, ver la voluntad de atravesar un muro por el equipo que aman”, dijo Pitbull.

Relató una experiencia en las 500 Millas de Daytona en febrero cuando alguien se le acercó en un restaurante al otro lado de la calle del circuito y le dijo que no se vestía como un dueño de NASCAR. El rapero le compró al hombre un par de tragos: “Dije: ‘Sí, pero bebo como un dueño de NASCAR, ¿o no?’”. Después de algunas rondas y selfies, los fans pagaron la cuenta.

“Eso me enseñó mucho”, dijo Pitbull. “No mucha gente hace ese tipo de cosas, especialmente en la actualidad, cuando todo se trata de gratificación instantánea; toma tu foto, toma tu video, haz esto por mí, haz eso por mí. Ese sentimiento de gratitud fue una experiencia muy agradable y ha sido increíble”.

Pitbull dijo que ama tanto NASCAR como la música y que ambas cosas son parte de su visión de unir a la gente y mostrar las oportunidades que existen para todas las culturas.

“La razón que me encanta NASCAR es que es una oportunidad que uno puede unificar a la gente y el público, enseñarle que hay oportunidad para todas las culturas, no sólo los hispanos”, dijo.

Daniel Suárez, el piloto mexicano de equipo Trackhouse Racing, dijo que conoció a Pitbull hace unos tres años, cuando los presentó el magnate mexicano Carlos Slim. Suárez dijo que el rapero aporta una energía y perspectiva diferente y que no tiene miedo de compartir cuando tiene la oportunidad.

“No sabía que él iba a estar tan involucrado”, dijo Suárez. “Es una persona muy ocupada, y quiero decir que ya ha estado en un puñado de carreras este año. Le encantan las carreras”.

Suárez, frente a su nuevo jefe, terminó séptimo en Nashville para apenas su tercer top 10 de la temporada. Se ha destacado esta temporada en circuitos en los que se han podido tomar partes de prácticas y sesiones clasificación dado que le permite al equipo adquirir información valiosa previo a la carrera.

La experticia de Pitbull en el mundo entretenimiento ya ha demostrado ser útil para Trackhouse. El copropietario Justin Marks es un residente de Nashville que quiere que el equipo que opera en Music City, en el corazón del distrito de entretenimiento del centro de la ciudad, para 2023 se conecte con los fanáticos que desean ver a un equipo de NASCAR en acción.

El equipo compitió en el Superspeedway con el patrocinio del famoso honky tonk Tootsie’s Orchid Lounge. El Chevrolet No. 99 tenía un par de orquídeas grandes que combinaban con el emblemático edificio de Tootsie en Lower Broadway para la primera carrera de la Copa en el área de Nashville en 37 años.

Los toques de Nashville incluyeron el traje de fuego de Suárez con pies que parecían botas de vaquero blancas con negro.

“Nunca tuve un traje con botas”, dijo Suárez. “Voy a ser honesto, no soy un gran fan de las botas, pero estas me quedan bastante bien”.