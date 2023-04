Todo parece indicar que la megaestrella de la música pop, el puertorriqueño Ricky Martin traerá a su casa el aclamado espectáculo sinfónico que ha presentado en los pasados meses en varios países de Latinoamérica.

“PUERTO RICO... El nuestro está de regreso. Pronto más detalles...”, publicó esta noche Tony Mojena Entertainment, productora a cargo de las últimas presentaciones del artista en Puerto Rico.

El mensaje, publicado en la cuenta oficial de Instagram de Tony Mojena Entertainment, estuvo acompañado por un misterioso vídeoclip musical -que no revela quién es la estrella musical que se presentará- que culmina con una imagen panorámica del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La gira sinfónica de Ricky Martin se ha presentado en España, Chile y Argentina.

“Buenos Aires, no me dejas de sorprender. Esta noche no duermo. Gracias por cómo me miras, como me quieres, por tus sonrisas, tu cariño, tu fuerza, tu aplauso. Hoy Puerto Rico y Argentina se unieron por la música (una vez más) Sigo tan agradecido”, escribió el pasado 3 de marzo en sus redes sociales el intérprete de “Fuego de noche, nieve de día”, tras su presentación sinfónica en la capital argentina.