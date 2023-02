Rihanna regresó a la música, tras más de seis años de ausencia, con un espectáculo de medio tiempo en la edición 57 del Super Bowl y, posiblemente, una gran sorpresa para el público.

La cantante y empresaria barbadense se impuso en el Estadio State Farm en Glendale, Arizona, con un “medley” de 13 minutos que incluyó éxitos como “Bitch, Better Have My Money”, “Where Have You Been”, “We Found Love”, “Pour It Up”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Umbrella” y “Diamonds”.

Sin embargo, la megaestrella, quien lució un “jumpsuit” de la casa española Loewe y un abrigo personalizado de AlaÏa, dejó una inquietud en el público general, dado que de la vestimenta revelaba una panza, llevándolos a expresar que está embarazada.

Según The Hollywood Reporter, un representante de Rihanna confirmó que la artista espera un segundo bebé. Hace nueve meses, la barbadense parió a un pequeño que surgió de su relación con A$AP Rocky.

Según la revista People, el rapero se encontraba en el duelo final de los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City, apoyando a la dueña de Fenty Beauty.