Siggy Vázquez, curador musical y productor ejecutivo, lanzó un albúm titulado “La Selección”. El albúm contiene 18 temas y es un esfuerzo colaborativo que reúne el talento urbano de Chile y Puerto Rico.

“La Selección” une generaciones y estilos músicales al destacar artistas como Miky Woodz, Jory Boy, Casper Mágico y JC Reyes junto a voces emergentes como Pablo Chill-E, Julianno Sosa, Marcianeke y Kidd Voodoo. Esta fusión ofrece una nueva narrativa sonora.

La producción discográfica no solo celebra la cuna del género urbano, Puerto Rico, sino que también celebra a Sudamérica, en especial a Chile. Además, incluye colaboraciones con artistas de Argentina, Colombia, Venezuela y España.

“La Selección” se destaca por su diversidad de voces, temáticas y estilos. Desde el primer tema, “Que Tal Si Tal Vez”, hasta la colaboración final, “Con La Mini”, el álbum navega por sonidos clásicos y modernos del reggaetón.

A través de colaboraciones que rompen barreras, el álbum, producido y curado por Siggy Vázquez, refuerza su visión de expandir el impacto cultural del reggaetón. “Este proyecto nace de la idea de conectar territorios, romper prejuicios y demostrar que desde el sur del continente también se puede exportar reggaetón de clase mundial”, comentó Siggy por comunicación escrita.

Vázquez participó activamente en la creación de varios temas, ayudando a mantener una cohesión artística a través del disco. Con canciones como “Duele” (con Soulfia), “Líderes” (con Casper Mágico y King Savagge) y “Ni Borracha” (con TAVO, ADSO y Luister La Voz), el disco ofrece desde títulos de fiesta hasta letras introspectivas.

Por la visión creativa que Siggy tenía de construir un proyecto que uniera territorios, los artistas participantes fueron cuidadosamente seleccionados por el productor. Él buscaba encontrar distintos estilos, voces y perspectivas con la intención de entrelazar talentos diversos en una narrativa musical que refleje no solo la riqueza individual de cada artista, sino que también la fuerza colectiva que surge al trabajar en conjunto. Cada colaboración fue pensada con la intención de conectar historias, emociones y sonidos, formando una experiencia coherente pero dinámica para la audiencia. “La Selección” no es solo una colección de canciones, mas bien es una unión artística impulsada por la intuición y el criterio de Siggy.

“La Selección” ya está disponible en todas las plataformas digitales. A través de esta producción musical Siggy Vázquez reafirma su compromiso con el género y anticipa que este solo es el comienzo de una nueva etapa donde el sur también lidera.

Explicación de la carátula:

La medalla representa el símbolo de pertenencia a La Selección. No es algo que se compra, se gana, o se promociona: se otorga.

La llave en el centro simboliza el acceso al conocimiento oculto, a la música que rompe esquemas.

La frase “Soy Porque Somos” es el principio rector de esta sociedad secreta: la fuerza colectiva, el reconocimiento de que cada artista brilla porque fue seleccionado, pero también porque es parte de algo más grande.

Sobre Siggy Vázquez

Con una carrera marcada por su sensibilidad artística, Siggy Vázquez ha estado detrás de proyectos fundamentales del panorama urbano. Ha colaborado en discos y canciones como “Famouz”, de Jhay Cortez, “L3tra”, de Luar La L, “Los G4: New Generation”, de Los G4, y “Now or Never”, de Nio García y Casper Mágico, además de participar en éxitos globales como “No Me Conoce”, “Costear” (y su remix), “Única”, “Mi Niña” y “Ram Pam Pam”.

Su trabajo ha sido reconocido con más de 12 discos de Platino, un Disco de Oro y un premio ASCAP a Canción del Año, aportado a la internacionalización del reggaetón en los últimos años.