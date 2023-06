El intérprete de trap latino, Sou “El Flotador”, lanzó recientemente su más reciente producción musical titulada Siempre en el aire, un trabajo que considera como su mejor propuesta musical, bajo el sello Mala Fama Buena Vida LLC y distribuido por Empire.

El artista urbano, que ha impactado las audiencias de diferentes países latinoamericanos, se encuentra promoviendo su nuevo sencillo, Orianis. El sencillo -que cuenta con colaboración de Nuff Ced y feat. Revi Beats- cuenta con el apoyo de un video musical de Seguifilms y ya se encuentra disponible en su canal de YouTube.

Orianis es un sencillo bailable, descrito en comunicado de prensa con un sonido versátil e innovador, en la línea de Sou “El Flotador”. Integra su nuevo disco de estudio, Siempre en el aire.

La trayectoria musical de Karl Raymond Soriano Torres, su nombre de pila, incluye colaboraciones con Anuel AA, Bryant Myers, Lary Over, Gigolo y La Exce y Almighty, Juhn “El All Star” y Miky Woodz, entre otros. Lanzó su primer álbum en el 2017 bajo el título de Mr. Fly, Vol. 1 Trap Album. En el 2018 lanzó su segundo disco, Mr. Fly, Vol. 2, Edición 420, bajo su propio sello disquero: Mala Fama Buena Vida Inc., distribuido por GLAD Empire.

“Seguimos trabajando fuerte para alcanzar todo lo que nos proponemos; pero para lograrlo debemos continuar expandiendo horizontes y colaboraciones. Tengo en la mira la posibilidad de colaborar en algún remix de este nuevo EP con Hades 66, Young Chimi, Shair, Dei V, Omar Courtz, Marconi Impara, Chris Andrew, Moffa, Alejo, John Lee, Anubis, Conepción, Izak, Dalex, J Quiles o Lenny Tavarez, por mencionar algunos”, afirmó el artista.