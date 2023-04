El multigalardonado cantautor y productor puertorriqueño Tommy Torres relanza su segundo álbum, “Estar de moda no está de moda”. Originalmente, lanzado en 2004, el álbum generó los éxitos “De Rodillas”, “Vinito pa’l Corazón”, “Besos y Sal”, “Dame Esta Noche”, “Un Poquito” y “Sigo Aquí,” todas canciones que se han convertido en parte de la banda sonora de una generación y que nunca pueden faltar en sus conciertos.

Un álbum importante en la carrera de Tommy Torres, la producción discográfica no ha estado disponible desde el 2019. Para el deleite tanto de su fanaticada de siempre como de los recién llegados, hoy Torres lanza la re-edición de “Estar de moda no está de moda”, mezclado en Dolby Atmos por el mezclador original, la leyenda Bob Clearmountain.

Como una sorpresa especial, el álbum es lanzado junto con la premiere del video remasterizado en 4K de, “De rodillas”. Además, todas las canciones cuentan con visualizers creados por el fotógrafo de renombre, Omar Cruz.

Uno de los más prolíficos cantautores y productores de su generación, Tommy Torres, continúa entregando música que conecta de manera profunda con sus fans. Galardonado con múltiples premios Grammy y Latin Grammy, ha sido nombrado por la revista Billboard como “#1 Hot Latin Tracks Producer” y “Compositor de Año” por ASCAP.

Recientemente, el cantautor recibió un reconocimiento especial por parte de su alma mater, Berklee College of Music, por “su versatilidad y composiciones que han roto las barreras culturales”. La re-edición de “Estar de moda no está de moda” es un lanzamiento de la propia casa disquera de Tommy Torres, “Terra Music,” distribuido por Virgin US Latin.

Tracklist:

“Vinito pa’l corazón”

“Sigo aquí”

“Se apaga el sol”

“Dame esta noche”

“Besos y sal”

“Un poquito”

“De rodillas”

“Meteoro”

“Mariana y Angelina”

“Corazón remendado”

“Me cuesta tanto olvidarte”