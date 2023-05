Quien ya tenga su boleto para asistir al concierto “30 años de trayectoria”, de Víctor Manuelle, sepa que tiene en su poder el pasaje hacia un viaje que despegará desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con destino a visitar todas las etapas en la vida del cantante, desde las artísticas hasta las personales. No faltará su compromiso con la concienciación en torno al Alzheimer, por lo que en los conciertos se venderán las camisetas para la próxima edición del evento “Camina por tu héroe”.

La primera salida de ese viaje “literal”, según descrito en la tarde de este martes por el propio salsero, será el sábado, 3 de junio, a las 8:30 de la noche, y la segunda -recién anunciada- saldrá el domingo, 4 de junio, a las 7:30 de la noche. La venta de boletos para esta segunda función comenzará este viernes, 5 de mayo, a las 10:00 a.m., en la plataforma de Ticketera.

PUBLICIDAD

“Ustedes prepárense para montarse en un avión con este servidor y viajar a través de toda mi carrera”, advirtió el “Sonero de la Juventud” en conferencia de prensa desde el vestíbulo del coliseo. Lo acompañó Jorge Pérez, CVE, gerente regional de ASM Global, empresa que administra esa arena y quien destacó que los conciertos de Víctor Manuelle cumplen con la diversidad de espectáculos que desea presentar.

El artista reiteró en varios momentos su emoción por este reencuentro con su público natural, Puerto Rico, después de ocho años sin presentarse en esa importante arena, donde ya lo han visto en concierto cerca de 40 mil personas, de acuerdo con el estimado de Pérez.

“Después de 30 años de carrera ya te conocen, ya no eres una novedad”, reconoció el galardonado artista, cuya carrera como solista despegó en el 1993, aunque en la música se inició en el 1988. “Después de 30 años de carrera uno dice, ¿el público querrá seguir escuchando mi música?, ¿qué nuevo le puedo ofrecer aparte de una celebración de trayectoria? Y saber que el público responde y no solamente por mí, sino por este género musical que es representativo de lo que es nuestra Isla del Encanto y como siempre digo, cuando no existían ningunos géneros variantes, quien representó la salsa a nivel mundial fue Puerto Rico con sus exponentes, y que me den esta oportunidad de celebrar en mi casa esos 30 años es sumamente importante”.

La voz de clásicos salseros, como Dile a ella, Apiádate de mí, Hay que poner el alma y Tengo ganas, anticipó que la producción que levantará junto con el productor Francisco “Paco” López será una muy cercana a las que presentan los artistas del género urbano en sus elementos audiovisuales.

PUBLICIDAD

“Vamos a tratar de hacer este tipo de espectáculo donde el público queda muy satisfecho y donde probablemente no están muy acostumbrados a verlos en los escenarios tropicales, así que esa es mi gran responsabilidad, tratar de que en dos horas y media, tres horas de show, recorrer 30 años de carrera”, compartió.

A estos elementos de producción se sumarán invitados que no reveló y un repertorio con el que pretende complacer a la fanaticada tanto como a él.

El salsero ofreció los detalles de su concierto junto con Jorge Pérez, gerente general del Coliseo de Puerto Rico. ( David Villafane/Staff )

Víctor Manuelle recordó sus primeros años de carrera de solista, entre los años 1993 al 1996, como los más convulsos debido al cambio repentino que representaron para su vida en general. “Ese proceso de adaptación fue muy fuerte para mí, en lo que entendía lo que era la carrera”, dijo. Llegado el 1996, su nombre sonaba con fuerza a nivel local e internacional y comenzaron a llegar los premios. Para entonces, también se convirtió en padre, lo que significó otra transformación.

Los años más estables lo trasladan a los últimos cinco, incluidos los dos años y cinco meses que tiene su nieta Dylara, niña que ha marcado un antes y después en su plano personal y familiar. “Han sido los (años) de más estabilidad en todos los aspectos; donde ya te sientes seguro de lo que quieres para ti, de lo que quieres como artista, de lo que quieres como ser humano, de los sacrificios que estás dispuesto a hacer y de los que no estás dispuesto a hacer. Hay muchas cosas que negociaba en aquel tiempo de los 90, que ahora mismo no los negocio, que es el tiempo para mi familia, para mí, y creo que esa es la parte más estable”, expuso el padre de tres hijos, ya adultos, Kinaysha Mar, Yanishka Mar y Víctor Manuelle.

PUBLICIDAD

Ya hago lo que me satisface, hago la música que quiero hacer, no estoy pendiente a las tendencias musicales, estoy pendiente a lo que el público quisiera escuchar de Víctor Manuelle” - Víctor Manuelle, cantante y productor

La nostalgia que acarrea un concierto de trayectoria lo hizo rememorar las veces que viajaba desde su natal Isabela en un Toyota .8 hasta las oficinas de la casa discográfica Sony Music en San Juan, para sentarse a esperar que surgiera alguna oportunidad para él. Contó que en esos viajes siempre escuchaba salsa.

“Era el género de moda”, comentó para seguido comparar aquella fiebre por la salsa, que venía desde la década de 1970, con el movimiento contemporáneo del género urbano.

“Nosotros teníamos nuestro Tego Calderón que era Ismael Rivera, y teníamos a nuestro Bad Bunny que era Héctor Lavoe, y teníamos a nuestro Frankie Ruiz que era Daddy Yankee, y teníamos esa emoción. Yo sabía desde pequeño que yo iba a cantar salsa”, puntualizó.