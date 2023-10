Habiendo lanzado su nueva canción ‘Memorias y silencio’ hace exactamente dos semanas, la cantautora puertorriqueña Zayra Álvarez anunció en sus redes una avalancha de lanzamientos musicales que incluyen su disco ‘Rock Me Baby’ y temas como ‘La rota’ y ‘Mi súper mini skirt.’

Para este último, la cantante natural de Arroyo, subió un video en su cuenta de Instagram dejando poco para la imaginación, bailando seductoramente en una mini skirt de brillo con reveladoras transparencias, dejando boquiabiertos a sus seguidores.

“Quería dejarles saber una noticia. Mi canción ‘Mi súper mini skirt,’ que la escribí en mi época de dance diva y que nunca salió… porque el tiempo divino es tiempo divino, y este es el momento en el que tiene que salir… ya está disponible en todas las plataformas digitales. Vámonos entonces de diva dance. Queens… ¿dónde están mis queens?,” mencionó Zayra en el video en sus redes.

Con esto, la diva no solo anunció su nueva canción, pero invitó a todos a bailar, en especial a la comunidad LGBTQ+, de quien siempre ha sido aliada y a quienes les dedica previos éxitos dance como ‘V.I.P.’ y ‘Baby Likes To Bang,’ canciones suyas en inglés que alcanzaron el tope del Billboard Dance Chart en los Estados Unidos en años previos.

“Es una canción al estilo dance y es súper divertida y bailable. Menciona el súper mini skirt como un arma letal de todas las chicas en la seducción de los jangueos. Todas lo saben y las tenemos guardaditas en alguna gaveta para esa noche especial donde nos vamos a robar todas las miradas, quedarnos con la pista de baile y no dejar para más nadie,” añadió la cantante del también éxito ‘Cada Momento.’ “Hace falta música dance en español y aquí estoy para mostrarle a Puerto Rico la artista que tienen, lo que he hecho y con lo que vengo,” mencionó Zayra, quien adicionalmente compartió querer hacer un concierto íntimo en Puerto Rico para algún momento del 2024 y querer colaborar con Ricky Martín.

‘La rota’ por su lado demuestra la versatilidad musical de Zayra ya que es un tema al estilo pop rock con un fuerte contenido lírico. Con letras como: “Yo no sé como callar la boca. Escupo el veneno con palabras cínicas. Eres tú el ángel que se presentó y yo la magía negra. Yo soy la rota…” Zayra demuestra que el amor no siempre es color de rosas y que a veces ya no funciona, y sin importar cuánto la pareja trate ni cuán bueno sea, ya ella está rota y la situación es irreparable y no puede controlar lo que dice y hace, ni su insticto autodestructivo, aunque al final se arrepienta.

‘Rock Me Baby’ por su parte es el segundo disco de Zayra y su primero todo en inglés, y el que le abrió puertas en el mercado de los Estados Unidos. Este disco incluye éxitos como ‘Rock Me Baby’, ‘This Is Love’ y ‘Monet’, y también ya está en todas las plataformas de música digital, como Spotify, Apple Music y YouTube, entre otros.