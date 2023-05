Anthony Murray Steffens decidió despojarse de la frustración, la melancolía y la desesperación que experimentaba en su día a día por medio de la pintura, y este jueves, el licenciado presenta su primera exposición artística “Open Your Mind” en la galería Guatíbiri, en Río Piedras.

Las 17 obras que expondrá en la galería más antigua de Puerto Rico se produjo en momentos en que el abogado de profesión decidió canalizar las emociones que enfrentó cuando “de un segundo a otro”, perdió el 100 por ciento de la audición del oído izquierdo y un 70 por ciento del derecho en el año 2019, mientras disfrutaba con su hija de un pasadía en una playa de Puerto Rico.

“Cuando uno pierde la audición, se le hace uno difícil, uno se aísla, no te da ganas de salir porque no te puedes comunicar. Va pasando el tiempo y te quedas más solo, y eso me llevó a una depresión”, explicó el novel pinto, quien logró recuperar su audición tras tener una exitosa cirugía de implante coclear en 2021.

Las obras, según el artista, expone el proceso que enfrentó al “buscarle solución” a su condición de salud, como aprender a leer labios y un poco de lenguaje de señas, lo cual se complicó con la llegada de la pandemia del COVID-19, que obligó al país utilizar mascarillas como medida para prevenir el contagio del novel virus y arrinconarse en su hogar.

“Nunca he cogido una clase en mi vida, pero hace como un año empecé a pintar. Todas las noches y madrugadas, a veces, una, dos, o hasta las cuatro de la mañana, me sentaba y pintaba, era como un ejercicio de introspección”, expresó el otrora subsecretario de Justicia.

“Todos tenemos nuestras historias de alegría, de sufrimiento, de dolores y de superación. Cuando empecé a pintar, era un momento que me sentía que estaba en pilóto automático, que pasaba la vida tratando de buscarle algún significado”, expusó el artista.

Entre sus obras, Murray Steffens utiliza elementos gráficos como figuras geométricas, líneas y patrones, elementos particulares como criaturas sobrenaturales y partes del cuerpo a gran escala, en conjunto con la poesía para exponer su sentir de una manera singular, pero fácil para que el espectador pueda identificarse con su historia.

Entre sus obras más sobresalientes, se encuentra una obra que encabeza con el título “The Social Anxiety Network”, que integra un poema que expone su preocupación con las redes sociales y la diversidad de emociones encontradas al utilizar estas herramientas digitales, incluso, la pintura tiene un detalle que puntualiza un “ataque de pánico”, una sensación común entre internautas.

“Esa incorporación de palabras tiene que ser, subconscientemente, del silencio que vivía, del momento en que vivía sin expresarme. Esa obra fue una manera de sacar todas esas palabras que tenía adentro”, indicó.

“Uno se queda sordo, y se cree que uno no escucha nada, sino que uno escucha un silbido, que es el ‘tinnitus’, y molesta tener que escuchar eso por mucho tiempo. Es decir, ese ‘tinnitus’ es el sonido del silencio. Así que esto fue un proceso para descubrirme a mí mismo”, indicó.

Mientras tanto, otra obra titulada “Disonancia cognitiva” expone una gama de colores que intenta revelar cómo un individuo debe revelar varias capas para encontrar su verdadera identidad.

“Hay tantas distracciones, estamos expuesto a tantos estímulos. Y estas pinturas representan el momento en el que estuve despegado de todo, de la televisión, de las redes sociales. Esto ha sido algo bien espiritual”, manifestó.

La exposición de Murray Stephens estará disponible para el público general hasta el viernes, 26 de mayo. Para más información, puede comunicarse al (787) 250-1959 o (787) 667-8183.