La exreina de belleza Dayanara Torres presentó este sábado a su “prometido”, el presentador Enrique Santos, durante la gala del iHeart Radio Fiesta Latina 2025 en Miami. Aunque la también Miss Universe 1993 no ha publicado nada oficial en sus redes, la dinámica en el escenario dio a entender que todo se trató de una estrategia para promover el junte como coanfitriones de un nuevo programa de radio.

Vestida de blanco y con la música de la clásica marcha nupcial de fondo, Dayanara “le dio el sí” a Santos en el escenario pero con un compromiso distinto: el de moderar junto a él un nuevo espacio radial de 6:00 a 10:00 de la mañana “en las buenas y en las malas”.

“Me voy a casar, Miami”, expresó Santos ante miles, según los videos difundidos a través de redes sociales. A su vez, Dayanara respondió con un “sí, acepto” ante la nueva encomienda que se transmitirá por la frecuencia Tu 94.9.

El anuncio coincide con lo que Dayanara adelantó el jueves en el programa “El Gordo y la Flaca”, que revelaría este fin de semana datos sobre el supuesto prometido y que no era un artista pero sí “alguien de la industria” del entretenimiento.

La expectativa sobre un nuevo romance de Miss Universe 1993 revolcó las redes cuando el miércoles publicó una imagen mostrando un anillo de compromiso. “Él preguntó... y yo dije SÍ”, escribió, en su cuenta oficial de Instagram, provocando una ola de felicitaciones.