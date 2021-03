( The Associated Press )

Nueva York. La recién nombrada editora en jefe de la revista Teen Vogue, Alexi McCammond, ha renunciado a su puesto tras salir a la luz unas publicaciones en Twitter de hace una década, cuando ella tenía 17 años, en las que hablaba despectivamente de los asiáticos.

McCammond, ahora de 27 años, iba a incorporarse a su nuevo puesto el próximo miércoles, pero tomó la decisión de dimitir después de que varios de los trabajadores de la revista, dos anunciantes y varios lectores mostraran su rechazo por el nombramiento tras conocerse sus tuits.

“Me hice periodista para ayudar a elevar las voces de nuestras comunidades más vulnerables. Como una mujer joven de color, que es parte de la razón por la que me hacía tanta ilusión liderar el equipo de Teen Vogue en su siguiente capítulo”, dijo este jueves McCammond en Instagram.

PUBLICIDAD

“Los tuits de mi pasado han ensombrecido el trabajo que he hecho para dar visibilidad a la gente y los asuntos que me importan (...) y Condé Nast y yo hemos decidido tomar caminos distintos”, agregó.

Por su parte, en una carta enviada a sus trabajadores, Teen Vogue, la edición de la “biblia de la moda” para adolescentes, confirmó que McCammond no ocuparía su puesto para no “ensombrecer el importante trabajo que está sucediendo en Teen Vogue”.

En 2011, la periodista publicó varios tuits despectivos en los que se burlaba o arremetía contra los asiáticos.

“Googleando ahora cómo no despertarme con ojos hinchados asiáticos”, afirmó en uno de ellos, mientras que en el otro se quejaba de cómo uno de sus profesores había corregido uno de sus trabajos del colegio, a quien llamó “asiático estúpido”.

Los mensajes salieron de nuevo a la luz el pasado fin de semana, tras lo que la periodista se disculpó este lunes con sus compañeros y dijo estar arrepentida, pero unos días después anunció su renuncia.

“No debí haber tuiteado eso y me he responsabilizado totalmente por ello. Miro mi trabajo y mi crecimiento desde entonces, y he redoblado mi compromiso en crecer en los próximos años como persona y como profesional”, agregó.