Nueva York. Guionistas de televisión y cine de Hollywood molestos por los sueldos bajos en la era del streaming iniciaron una huelga por primera vez en 15 años el martes, lo que significa que los programas nocturnos y de variedad serán los primeros en quedarse sin nuevo material.

La disputa laboral podría tener ramificaciones en cine y televisión dependiendo de cuánto dure la huelga, y llega en un momento en el que los servicios de streaming enfrentan cada vez más presión de los inversionistas para obtener ganancias.

Los 11,500 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) estaban listos para comenzar el paro después de que las negociaciones con los estudios, que comenzaron en marzo, fracasaron en su intento por lograr un nuevo contrato antes de la fecha límite del lunes. Toda la escritura de guiones cesará inmediatamente, señaló el sindicato a sus miembros.

La organización de trabajadores busca un mayor pago mínimo, salas de escritura con más integrantes, contratos exclusivos más cortos y revisar el pago de regalías, condiciones que según el WGA han ido disminuyendo en medio de la explosión de contenido impulsada por el streaming.

“El comportamiento de las empresas ha creado una economía de trabajos temporales dentro de una fuerza laboral sindical, y su postura inamovible en esta negociación ha traicionado un compromiso y ha devaluado aún más la profesión de guionista”, dijo el WGA en un comunicado.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), la asociación comercial que negocia en nombre de los estudios y las empresas productoras dijo que presentó una oferta con “aumentos generosos en la compensación de los escritores, así como mejoras en las regalías de streaming”.

En un comunicado, la AMPTP dijo que estaba preparada para mejorar su oferta “pero no estaba dispuesta a hacerlo por la magnitud de otras propuestas que aún están sobre la mesa y en las que el gremio sigue insistiendo”.

La huelga se había pronosticado ampliamente por meses debido al alcance de la discordia. El mes pasado, los guionistas votaron abrumadoramente para autorizar una huelga, con el apoyo del 98% de sus miembros.

El tema en disputa es cómo se compensa a los guionistas en una industria en la que el streaming ha cambiado las reglas de la economía de Hollywood. Los guionistas dicen que no se les paga lo suficiente, las salas de escritores de televisión se han reducido demasiado y el antiguo cálculo de cómo se pagan las regalías debe rediseñarse.

“La supervivencia de nuestra profesión está en juego”, ha dicho el sindicato.

El streaming ha multiplicado la cantidad de series y películas que se hacen anualmente, lo que significa más puestos de trabajo para los guionistas. Pero los miembros del WGA dicen que ganan mucho menos y trabajan en condiciones más tensas. Los productores de las series de streaming reciben solo el 46% de la paga que reciben los productores de series para televisión abierta, afirma el WGA. El contenido está en auge, pero la paga ha bajado.

El sindicato busca más compensación al comienzo de las producciones. Muchos de los pagos de los que históricamente se han beneficiado los guionistas, como las repeticiones y las licencias internacionales, se han eliminado en gran medida en la era del streaming. Más guionistas, aproximadamente la mitad, reciben tarifas mínimas, y han tenido un aumento del 16% durante la última década. El uso de las llamadas mini salas de escritores se ha disparado.

La AMPTP dijo el lunes que los principales puntos conflictivos de un eventual acuerdo giraban en torno a esas mini salas (el sindicato busca un número mínimo de escritores por sala) y la duración de las restricciones de empleo. El sindicato ha dicho que se necesita más flexibilidad para los escritores cuando son contratados para series que han tendido a ser más limitadas y de corta duración que la temporada de televisión abierta de más de 20 episodios, que alguna vez fue estándar.

Al mismo tiempo, muchos estudios y productoras están recortando gastos. The Walt Disney Co. eliminará 7.000 puestos de trabajo. Warner Bros. Discovery reducirán costos para disminuir su deuda. Netflix ha comenzado a destinar menos fondos para crecimiento.

Cuando los guionistas de Hollywood se han ido a huelga, a menudo ha sido por mucho tiempo. En 1988, una huelga del WGA duró 153 días. La última huelga del WGA duró 100 días, comenzó en 2007 y terminó en 2008.

El efecto más inmediato de la huelga que los espectadores probablemente notarán será en los programas nocturnos y en “Saturday Night Live”. Se espera que todos se frenen inmediatamente. Durante la huelga de 2007, los presentadores nocturnos terminaron por volver al aire improvisando material. Jay Leno escribió sus propios monólogos, una medida que enfureció a los líderes sindicales. En el episodio del viernes de “Late Night”, Seth Meyers, un miembro del WGA que dijo que apoyaba las demandas del sindicato, preparó a los espectadores para ver repeticiones del programa mientras lamentaba las dificultades que conlleva una huelga.

“No solo afecta a los guionistas, afecta a todo el increíble equipo que no escribe en estos programas”, dijo Meyers. “Y sería realmente malo que la gente tuviera que pasar por eso, especialmente considerando que estamos justo después de esa terrible pandemia que afectó, no solo al mundo del espectáculo, sino a todos nosotros”.

Las series y películas con guion tardarán más en verse afectadas. Pero si la huelga persiste durante el verano, las fechas de estreno de otoño podrían cambiar. Y mientras tanto, no tener escritores disponibles para reescribir puede tener un efecto dramático en la calidad. La película de James Bond “Quantum of Solace” fue una de las muchas películas que se apresuraron a producir durante la huelga de 2007-2008 con lo que Daniel Craig llamó “el esqueleto básico de un guion”.

“Había una huelga de guionista y no podíamos hacer nada”, relató Craig más tarde. “No pudimos contratar a un escritor para terminarlo. Me digo a mí mismo, ‘nunca más’, pero ¿quién sabe? Ahí estaba yo tratando de reescribir escenas, y no soy un escritor”.

Como se esperaba la huelga desde hace mucho tiempo, los escritores se han apresurado para presentar guiones y los estudios han tratado de preparar sus proyectos para seguir con la maquinaria en movimiento al menos a corto plazo.

“Estamos asumiendo lo peor desde una perspectiva empresarial”, dijo el mes pasado David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery. “Nos hemos preparado. Hemos tenido mucho contenido que se ha producido”.

Las series extranjeras también podrían llenar parte del vacío. “Tenemos una gran base de próximos programas y películas de todo el mundo”, dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en una llamada sobre las ganancias de la compañía en abril.

Sin embargo, la huelga del WGA puede ser sólo el comienzo. Los contratos tanto para el Sindicato de Directores de Estados Unidos y del sindicato de actores SAG-AFTRA vencen en junio. Algunos de los mismos problemas en torno al modelo comercial de streaming se tendrán en cuenta en esas sesiones de negociación. El sindicato de directores tiene previsto iniciar las negociaciones con la AMPTP el 10 de mayo.

La última huelga del WGA le costó al sur de California $2,100 millones, según el Instituto Milken. Está por verse cuán dolorosa es esta huelga. Pero a partir del lunes por la noche, las computadoras portátiles se apagaron en todo Hollywood.

“Lápices abajo”, dijo el productor y cocreador de “Halt and Catch Fire” Christopher Cantwell en Twitter poco después del anuncio de la huelga. “Ni siquiera tecleen el documento”.