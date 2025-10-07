El intérprete urbano Zion permanece hospitalizado luego de sufrir un accidente de auto.

El escrito publicado en su cuenta de Instagram establece que la situación médica del artista “continúa siendo reservada” y, a su vez, expresaron agradecimiento por las oraciones del público.

“Queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, menciona el escrito sobre el intérprete que por más de una década formó parte del dúo Zion y Lennox.

“Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación. Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar”.

La publicación enfatiza en solo estar atento a las actualizaciones provistas por su equipo de prensa. “Agradecemos profundamente las muestras de amor, las oraciones y el apoyo incondicional recibidos hasta el momento. Las actualizaciones sobre su estado de salud serán dadas a conocer únicamente a través de comunicados oficiales emitidos por su equipo”, culmina la comunicación firmada por Baby Records Inc / NuForm Management.

Zion celebró en septiembre el estreno de su producción discográfica “The Perfect Melody II - Chapter I”, que le sigue a álbum solista de 2007 “The Perfect Melody”. A principios de octubre se mostró con compromisos musicales en Colombia, incluyendo su presentación ante miles personas en el Estadio Atanasio Girardot, donde compartió escenario con el intérprete Silvestre Dangond.