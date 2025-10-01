Las fiestas patronales de Aguada se celebrarán del jueves 2 al domingo 5 de octubre de 2025 en la Plaza de los Festivales Carlos Ruiz, anunció la administración municipal de Aguada y su alcalde Christian E. Cortés Feliciano.

Durante esos cuatro días, el pueblo podrá disfrutar de una serie de presentaciones artísticas, culturales y familiares libre de costo.

“Estas fiestas representan la alegría de nuestro pueblo, la unión de las familias, la reafirmación de nuestras tradiciones y la música que nos identifica como aguadeños. Invitamos a todos y todas a disfrutar de cada presentación, desde los más pequeños hasta los clásicos de la plena y la salsa en un ambiente seguro y familiar” expresó por escrito el alcalde.

El jueves 2 de octubre, las fiestas inician con los actos protocolares y la participación de Chamir Bonano a las 8:00 de la noche, seguida de la cantautora MIMA a las 9:30 y el cierre de la noche con Plena Libre a las 11:00.

El viernes 3 de octubre, la música urbana se apodera de la plaza con DJ Evol a las 8:00, Pao Pao a las 10:00 y Miky Woodz a las 11:00 de la noche.

El sábado 4 de octubre será un día para toda la familia, comenzando con Dino Aventuras PR y su show de dinosaurios a las 3:00 de la tarde, seguido de Trotamundos a las 4:30, La Sociedad PR a las 6:30, el maestro de jazz Charlie Sepúlveda a las 8:00, la agrupación feauturing Juan Luis Guerra “A Son de Guerra” a las 9:30 y el cierre magistral con El Gran Combo de Puerto Rico a las 11:00 de la noche.

El domingo 5 de octubre, la fiesta continúa con Pico a Pico a las 2:30 de la tarde, Bomba Clandestina a las 5:30, Son De Barrio a las 8:30 y, para el gran cierre, Jeremy Bosch a las 10:00 de la noche.

“Para nosotros es un honor producir las Fiestas Patronales de Aguada. Hemos trabajado para montar un escenario que refleje la riqueza cultural del municipio, garantizando que cada espectáculo cumpla con calidad técnica y que el disfrute sea seguro para todos”, señaló Resthield Deynes, productor y presidente de Midnight Express.

El festival contará con una variedad de artesanos, machinas y quioscos que ofrecerán una experiencia completa para todos los asistentes. Se recomienda llegar temprano para aprovechar al máximo cada una de las experiencias del festival.

Itinerario:

Viernes 3 de octubre

8:00 pm DJ Evol

10:00 pm Pao Pao

11:00 pm Miky Woodz

Sábado 4 de octubre

3:00 pm Dino Aventuras PR- Show de Dinosaurios

4:30 pm Trotamundos

6:30 pm La Sociedad PR

8:00 pm Charlie Sepúlveda

9:30 pm A Son de Guerra

11:00 pm El Gran Combo de Puerto Rico

Domingo 5 de octubre

2:30 pm Pico a Pico

5:30 pm Bomba Clandestina

8:30 pm Son De Barrio

10:00 pm Jeremy Bosch