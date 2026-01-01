Una fuerte lluvia cayó sobre el icónico Desfile de las Rosas el jueves por primera vez en 20 años, mientras las advertencias de inundación y órdenes de evacuación en el sur de California se sumaban a las ráfagas de nieve y temperaturas gélidas en el centro del país, marcando el primer día de 2026.

Bandas de música, carrozas y multitudes de espectadores recibieron entre 1 y 2 pulgadas de lluvia el Día de Año Nuevo, en el 137mo Desfile de las Rosas en Pasadena. A las 8 de la mañana, al inicio del desfile, el termómetro marcaba 58 grados Fahrenheit.

Al otro lado del país, en la ciudad de Nueva York, los gorros y guantes fueron tan indispensables como los silbatos en la caída de la bola de Año Nuevo de la ciudad, donde las temperaturas cercanas al punto de congelación parecían ser las más frías en diez años.

Cientos de miles de personas se reunieron a lo largo de la ruta de casi 6 millas en Pasadena, donde comenzó el desfile, que tuvo dos horas de duración. Millones de espectadores más lo ven en la televisión nacional. Los organizadores del Torneo de las Rosas de Pasadena, el grupo que organiza el desfile antes del Rose Bowl, el partido de fútbol americano universitario, dijeron que solo hicieron pequeños cambios para adaptarse al clima, como subir las capotas de los convertibles que transportaban al gran mariscal Earvin “Magic” Johnson y otros famosos.

Los pronósticos de lluvia para el Desfile de las Rosas, en el que no había llovido desde hace 20 años, crecieron durante toda la semana. El jueves, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación para todos los condados de California y un aviso de inundación costera hasta la tarde del domingo a lo largo de gran parte de la costa del Pacífico cerca de San Francisco.

Mientras tanto, los residentes en las áreas más afectadas por los devastadores incendios forestales ocurridos el año pasado en el área de Los Ángeles estaban bajo advertencias de evacuación.

En la ciudad de Nueva York, el sol salió antes de la ceremonia de investidura del alcalde Zohran Mamdani, pero otras áreas del noreste y la zona centro-norte del país resultaron afectadas por una tormenta Alberta Clipper, un frente frío que se origina en la provincia de Alberta, en Canadá, y por un frente ártico que produjo ráfagas de nieve y fuertes vientos.

Las condiciones variaron ampliamente, desde chubascos de nieve hasta ráfagas más intensas, desde Wisconsin a través del norte de Illinois y Michigan y hacia el norte de Nueva Jersey, el sureste de Nueva York y Nueva Inglaterra.

Cerca de una cuarta parte de los vuelos se retrasaron en el Aeropuerto Internacional de San Diego y en el Aeropuerto Logan de Boston, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.