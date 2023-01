El entusiasmo por emprender es una de las experiencias que más disfruta Lorenzo Figueroa a nivel profesional. Al escucharlo hablar de su proyecto de ropa casual Stamos Bien, abunda en detalles y estrategias que reflejan la pasión que lo llevó a estudiar un bachillerato en finanzas.

La rama del entretenimiento no lo llama por ahora, aunque es un fiel admirador de su padre, Chayanne. A su hermana, Isadora, le sigue mostrando un gran apoyo en su faceta como cantante. Y de su madre, la exmodelo Marilisa Maronesse, heredó el talento natural de posar para las imágenes dirigidas a promover la indumentaria. Pero por ahora, la sonrisa que se le dibuja es principalmente al hablar de su proyecto empresarial, de los retos al poner en marcha la idea que nació hace cerca de dos años y que comenzó a materializar en asociación con sus amigos Luiggi Mazza y William Weisslinger.

“Quería hacer un negocio que fuera propio, algo que representara a la comunidad latina y algo que sea positivo, divertido. Después que me gradué de la universidad, me senté con mis dos mejores amigos, Luiggi y William, y les dije de querer hacer el negocio. Decidimos hacer una línea de ropa”, compartió Figueroa sobre el proyecto que lanzó en septiembre de 2022. De paso, reveló cómo surgió la idea para el nombre luego de varios días de análisis.

“Salió tan natural. Creo que mi papá o mi hermana me llamó y preguntó ‘guys (chicos), ¿cómo están?’, y le dije ‘estamos bien’. (Ellos) me miran, ‘tremendo nombre para la línea de ropa’, y también Bad Bunny tiene esa canción, Estamos bien, y era una combinación de todo al final”. La intención de inspirar una actitud positiva formó parte de la decisión.

“Yo quiero que esto sea un mensaje al final del día”, dijo sobre la línea de ropa que vende a través de stamos-bien.com y que, en Puerto Rico, está disponible para la venta en las tiendas ROMA. “Todo el mundo usa esas palabras, toda Latinoamérica, toda España, en todo país hispanohablante es una cosa como familiar, algo divertido, de tranquilidad, de positivismo. Eso es lo que quiero que sea, un mensaje que nos representa”.

Stamos Bien va dirigido tanto al público femenino como al masculino. Entre su inventario incluye gorras, camisetas y hoodies o sudaderas con capucha. Las tallas disponibles son desde extra small hasta extra large. En el caso de los cropped hoodies, solo hay disponibles desde extra small a medium. Figueroa adelantó que ya trabajan en incluir tallas XXL y XXXL.

“Estoy muy agradecido del equipo de ROMA por ayudarnos con esto, y ahora la gente puede ir a todas estas tiendas y tocar las camisetas de Stamos Bien y ver el material, que es buena calidad, y probárselas”.

Dentro del proceso de emprender, el duro esfuerzo y la inversión de tiempo ha sido un camino de aprendizaje que disfruta.

“Tenemos que hacer todo el photoshoot (sesión de fotos), doblar la ropa, plancharla, empaquetarla, enviar, trabajar el website, el manufacturing. Uno tiene que aprender tantas cosas que es algo hermoso porque uno aprende de todo y uno crece”, afirmó el afable cofundador de la marca, quien adelantó que el próximo lanzamiento será en marzo, e incluirá pantalones cortos y crop tops. Figueroa también se expresó sobre quienes piensen que, por tener como padre a una celebridad, le da cierta ventaja en esta aspiración profesional.

“Tienen toda la razón. Estoy súperorgulloso y soy súperafortunado de poder tener un papá como él. Lo agradezco mucho porque sé que hay muchos que les cuesta empezar algo porque no tienen ese apoyo. Pero yo quiero aprovecharme de esa oportunidad. Yo no quiero quedarme en la casa y no hacer nada. Yo quiero hacer algo con mi vida. Quiero hacer una empresa”, manifestó enfático. “Mi padre me apoya mucho. Lo quiero mucho y es mi mejor amigo. Me da muchos consejos de todo”, valoró, y confesó que esta realidad tiene sus desafíos.

“Estoy trabajando hasta más duro porque tengo una presión de que tengo que ser exitoso, porque si no lo soy y si no trabajo duro, después van a decir ‘con tantas cosas que tiene, y nunca lo pudo hacer’”.

Para quienes interesan comenzar un negocio, invitó a persistir. “Debes poner todo tu enfoque en eso, hacerlo al 100 %, hacerlo tu pasión, y no estresarte en lo que están haciendo los demás. Enfócate en lo que estás haciendo tú, y hazlo lo mejor que puedas”.

Cantar no es lo suyo

Entre risas, Lorenzo confesó que por ahora, su enfoque son los negocios. La idea de incursionar en la música, como lo hizo con éxito su papá y como lo trabaja ahora, su hermana, queda descartada.

“Para decirte la verdad, yo no puedo cantar”, dijo. “Yo no sé lo que pasó. No saqué nada de canto. Yo canto solamente en la ducha y no muy bien”, reiteró. “Yo sé bailar. Te puedo bailar salsa, una bachata, un merengue, lo que sea, me encanta la música, pero cantar en público…”.

Actuar tampoco es una faceta que interesa, aunque no lo descarta de surgir una oportunidad. “Siempre pensé en el lado de los negocios, de emprender. Eso es lo que es mi enfoque. Es lo que me interesa”.

De su crianza, atesora el amor con el que creció, y admira el compromiso de un padre siempre presente más allá de la fama. “Es un padre increíble”, resaltó con gran orgullo y una amplia sonrisa. “Mi papá, de la manera en que lo ha manejado con nosotros, era supernatural y tranquilo. Yo nunca me sentí incómodo creciendo. Él supo cómo alejarnos del ojo público y lo hizo superbién”, confesó.

“Alguna vez un paparazzi aparece y toma fotos y uno sabe comportarse porque mi papá siempre estaba ahí, siempre ha estado presente en todos los juegos de baloncesto, todos los premios de las escuelas… Viaja de España, llega a Miami en un día para ver una presentación, para ver un juego de baloncesto, y regresa a España para hacer un concierto de dos horas y quedarse ahí. Ese es el tipo de padre que es mi papá”, compartió, y prosiguió sobre la experiencia de ser notado ante los medios de comunicación.

“Crecimos con una mentalidad de saber cómo manejar cualquier cosa porque nos enseñó y él estuvo presente para darnos ese tipo de consejo, para saber cómo actuar con una cámara o frente al público si alguien se quiere tirar una foto. Para mí es algo natural. Es algo de toda la vida”.