Comenzando el jueves 4 de julio y hasta eel domingo 7, la gran Feria Agrícola Nacional volverá a ocupar un gran espacio de la Finca Western Hay Farm en el Valle de Lajas para dar paso a una nueva edición de este evento de entretenimiento familiar.

Considerada la feria más importante y esperada por los turistas y residentes de la región oeste de Puerto Rico, el evento promueve el conocimiento, el consumo y la importancia del Valle de Lajas como recurso indispensable en la agricultura en Puerto Rico.

La Feria Agrícola Nacional ofrecerá a los asistentes el programa más espectacular del verano: plaza del mercado, carpa gigante con exhibición de animales exóticos, artesanos, kioskos, machinas, paseos en helicóptero, la super granja, jardines, aves, y pleneros. Entre las novedades los asistentes disfrutarán del mini circo y el laberinto animal. Los paseos a la finca en trencito tendrán un cargo adicional. Habrá áreas para refrescarse con sistema de “mist” o nubes de agua. La cartelera de espectáculos artísticos complacerá todos los gustos.

La producción informó que en esta feria se garantiza el bienestar y el cuidado de los animales allí exhibidos. Durante toda la actividad habrá un veterinario. Siendo esta feria en una finca de heno, el alimento para rumiantes nunca faltará. Los animales tendrán buena ventilación y sombra.

La Feria Agrícola Nacional abrirá sus puertas todos los días a las 10:00 a.m., hasta las 8:00 p.m. El costo del boleto es: $11.66 de 12 a 64 años; $8.97 para niños de 2 a 11 años, adultos mayores de 65 años en adelante y personas con discapacidad. Estos precios no incluyen el IVU. Los boletos se consiguen en BuyATix.com por adelantado (con un cargo) o en la misma entrada. Boletos comprados en la entrada no tendrán cargos adicionales.

Habrá estacionamiento para unos 5,000 autos.

Programa de actividades artísticas

Jueves 4 de julio

Moisés Cancel y su grupo

Grupo Alambre Dulce

Mini Circo bajo la carpa

Julio César Sanabria con el 10mo Aniversario de “Christmas in July”

Viernes 5 de julio

Grupo Otra Cosa

Orq. Los Amigos

Mini Circo bajo la carpa

Gisselle

Sábado 6 de julio

Grupo Café Colao

Senderos de la Cultura

Andrés Jiménez

Domingo 7 de julio

The Panchos

Grupo Caobaná

Mini Circo bajo la carpa

Atención Atención