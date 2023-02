Cita para gamers

Este fin de semana cobra vida la 9na edición del evento de videojuegos Winter Clash, con torneos de videojuegos, torneo de tenis de mesa y areas de videojuego casual para todas las edades. El escenario será el Coliseíto Pedrín Zorrilla en Hato Rey, el sábado y el domingo.

“Iniciamos el año con la novena edición del Winter Clash, pero a gran escala. Serán dos días en los que las familias de gamers podrán compartir y disfrutar de un evento inolvidable. Como es de costumbre, tendremos diversas áreas enfocadas en los videojuegos más importantes del momento y combinaremos espacios del deporte tradicional”, expresó Ricardo “Mono” Román, capitán del Red Rooster Team y productor del evento.

Se informó que después de tres años, la voz icónica de la WWE, Hugo Savinovich, regresa a Winter Clash 2023 como comentarista para revivir la emoción del 2020. El evento contará con categorías competitivas para Fighting Games (FG), First Person Shooters (FPS) y como nueva categoría estará el Parent & Son Ping Pong Challenge, en asociación con Metro Sports.

Román comentó que, “todos los eventos que promovemos tienen como filosofía el involucrar a las familias dentro del mundo del gaming, a la vez que incorporamos juegos tradicionales. En esta ocasión, tendremos torneo de ping pong, una competencia de Pac Man como parte del “retro gaming” y un “party” con DJ y karaoke de música de películas de gaming”.

Las categorías de Fighting Games serán Super Smash Bros. Ultimate, Guilty Gear Strive, Street Fighter V: Champion Edition, Dragonball FighterZ, Tekken 7, Mortal Kombat 11 y The King Of Fighters XV. Mientras que de First Person Shooters serán Overwatch 2 y Call Of Duty.

Los boletos están disponibles en https://boletos.prticket.com/events/en/winterclash. Los interesados en participar en las competencias deben visitar los siguientes enlaces: Competencias de fighting games: Start.gg/wc2023 Competencias de Tenis de Mesa: https://form.123formbuilder.com/6353584/tm-winter-clash.

Domingo en el Conservatorio

La Banda de Conciertos del Conservatorio de Música de Puerto Rico, bajo la asesoría artística del maestro Rafael Enrique Irizarry, se presenta este domingo, a las 4:00 p.m., en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez de la institución educativa. El repertorio incluye la marcha de concierto, The Boys of the Old Brigade (1901), de William Paris Chambers; cuatro episodios coreográficos del musical West Side Story, de Leonard Bernstein; la obertura a la opereta Dichter und Bauer, de Franz von Suppè; el estreno en Puerto Rico de Canciones Folclóricas Ucranianas (1956), de Halsey Stevens; y el Finale al Acto II de la ópera Lohengrin: Elsa’s Einzug in die Kathedrale, de Richard Wagner. Los boletos tienen un costo de $10 (más cargos por servicio) y los puede conseguir en Ticket Center www.tcpr.com, (787) 792-5000. Para más información acceda a Facebook bajo el nombre: Conservatorio de Música de Puerto Rico, la página web www.cmpr.edu o puede llamar al: 787-751-0160 ext. 260 o 274.

Fiestón tropical

Mañana sábado, desde las 4:00 p.m., en la Placita Barceló de Santurce, la emisora CIMA 103.7 celebrará su 9no Aniversario con el Fiestón tropical pa’l pueblo, con mucha música. Bonny Cepeda, Carlos Manuel “El Zafiro”, Oscarito, Barreto El Show, Michael Sunamy, Julián Oro Duro, Luisito Canchanchan, Sexappeal y Carlos García son solo algunos de los que amenizarán.

Noche de saaaalsa

Hoy se celebra otro Viernes de Salsa en la plaza de recreo de Isabela con Robert Burgos y la K-Timba. Desde las 7:00 p.m. con mucha salsa en vivo pa’l bailador.

Al fresco

Como todo último viernes de mes, hoy vuelve Al Fresco Music & Culinary Show al Paseo de las Artes de Caguas. Con una gran variedad de estaciones gastronómicas, bebidas, refrigerios, espectáculos artísticos y mercado artesanal desde las 5:00 p.m. Hoy con Back 2 the 80s y DJ Joaquín Opio.

Carnaval en Vega Alta

Este fin de semana, la plaza de recreo de Vega Alta acoge el 35to Carnaval Vegalteño, con coparsas, rey Momo, entierro de la sardina y todo. Esta noche habrá música de Pirulo y la Tribu; mañana sábado Luis Vázquez y el domingo Adalberto Santiago y Abran Paso, entre otros.

Gózate el friíto

Durante tres días, el Festival del Frío en Adjuntas combina el arte, la música y la naturaleza. El Parador Villas Sotomayor organiza este evento con kioscos de comida, artesanos, inflables, machinas y muchas sorpresas. Puedes hospedarte, acampar o simplemente llegarle. Hoy viernes hay bohemia con el Trío Fraticelli, mañana están Douglas Candelario, Jíbara Banda, La Pochi Band, Camímanlo y Johnny Rivera; y el domingo concurso de trovadores y el cierre con Pedrito Guzmán.

Todo tríos

En ocasión de la celebración del Mes de la Música de Tríos, el Municipio de Caguas hará un reconocimiento a esta vertiente musical. Llégale a la plaza Santiago R. Palmer el domingo, a las 6:00 p.m., para que disfrutes de un variado repertorio a cargo del Trío Voces y de Harry Fraticelli y su Trío. Recuerda llevar tu silla.

Celebra la cultura en Canóvanas

Esta noche se celebra otra edición de las Noches de Cultura en Canóvanas. El parque pasivo Puente Villarán recibirá al público con música en vivo en un ambiente de bohemia, en el que disfrutarán de artesanías, kioscos y más. Con la música de Dos Tiempos y Los Realengos Salseros.

Endúlzate en Hatillo

El décimo Festival de la Abeja se celebra este fin de semana en Hatillo, con kioscos de comidas confeccionadas a base de miel, música y artesanías. La música la pone hoy Aligio, mañana le será noche de trova con Javier Rodríguez y Omar Santiago y sus Trovadores; y el domingo La Era Del Swing y El Super Trío.