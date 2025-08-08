Se acabó el pan de piquito... Las clases están a la vuelta de la esquina y el verano está por terminar. Para que te des una gozaíta antes de retomar la rutina, no te pierdas algunos eventos en el calendario de fin de semana.

Patronales en Comerío

La Plaza de la Trova acogerá las tradicionales fiestas en honor al patrón Santo Cristo de la Salud. Hoy viernes la celebración comienza con el reinado de Miss Fiestas Patronales y la música de La Tribu de Abrante. Mañana estarán Bobby Valentín y Manny Manuel, y el domingo será el Festival de la Niñez.

Viernes de salsa en Isabela

Llégale hoy a la plaza de recreo de Isabela que, a partir de las 7:00 de la noche, habrá música en vivo pa’l bailador, en un ambiente familiar.

Pa la plaza en Caguas

Date la vuelta mañana sábado, a partir de las 6:00 de la tarde, por la Plaza de Recreo Santiago R. Palmer de Caguas que habrá música en vivo, kioskos y carrusel para los más chicos.

Homenaje a Gongo en Aguas Buenas

Para celebrar la cultura e impulsar el talento local, el Municipio de Aguas Buenas celebrará su Primera Feria Cultural y Artesanal mañana sábado, desde la 1:00 p.m., en la Plaza Pública Luis A. Ferré. El evento estará dedicado a José Morales Berríos, mejor conocido en las redes sociales como Gongo Fishing, aguasbonense que ha capturado la atención de miles con su autenticidad, carisma y hazañas de atrapar reptiles en toda la isla. El público podrá disfrutar de exhibiciones interactivas, comidas típicas, productos artesanales y una programación artística variada

Tarde de poesía y bohemia

El alcalde de Caguas, William E. Miranda Torres y el Departamento de Desarrollo Cultural invitan a la ciudadanía a la actividad que celebra la música y la poesía, disciplinas que cultiva el artista Héctor Escalante Rivera a propósito de revisar la trayectoria del maestro en el contexto de la exposición Héctor Escalante Rivera: Una vida en el arte. La tarde de poesía y bohemia: Escalante y sus amigos se llevará a cabo mañana, a las 5:00 p.m., en el Museo de Arte de Caguas. Como preámbulo a la actividad el artista ofrecerá un recorrido guiado por la exposición a las 4:00 p.m. en la Sala Carlos Osorio.

Celebración en Adjuntas

El alcalde de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera, anunció la celebración del 210 aniversario de la fundación del municipio con una serie de actividades culturales y musicales este sábado y domingo en la Plaza Pública Aristides Moll Boscana. Mañana habrá música desde las 3:00 pm, a las 4:30 p.m. se llevará a cabo el lanzamiento del Café Gigante, seguido por las presentaciones del Grupo MVP y N’3 Amigos. El domingo la música comenzará a las 12:00 del mediodía, a media tarde subirá a la tarima La Tribu de Abrante, y luego Arnaldo “El Más Querido”. A las 5:30 p.m. se rendirá un homenaje especial al historiador adjunteño Rafael Mirabal Linares, y el gran cierre estará a cargo del Gran Combo de Puerto Rico.