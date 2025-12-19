Xmas Fest 11

Todo el fin de semana en el Quebradillas Skate Park y parque acuático Rafael Pérez Santaliz en el área de Puerto Hermina. Con competencias de surfing, patineta y patines. Vierne hay un encuentro de poesía y presentaciones de Fico Rodríguez, Grupa y Pito Carire. El sábado se presentan Alondra-Terranova Music, Costa, Sickmind y More Adlunam. Y el domingo ha “disco party”, y la música de Pewee y la banda Remedio.

Navidad es Mayagüez

Viernes y sábado en la plaza Cristóbal Colón. Kioscos, artesanías, machinas y música toda la temporada festiva. El viernes están los Hijos del Rey y Algareplena, y el sábado suben a tarima Bomba Clandestina y Víctor Manuelle.

PUBLICIDAD

Fiestón Navideño Ponceño

Sábado y domingo a las 6:00 p.m. en la Plaza Las Delicias. Con kioscos, artesanos, machinas gratis y ambiente navideño. Este sábado con Grupo Esencia, Tuna Las Romanceras y La Tuna de Cayey. El domingo están Sazón Criollo y El Gran Combo.

Yauco celebra en grande

Sábado y domingo en la plaza Fernando de Pacheco y Matos de Yauco. Con música en vivo, kioscos, artesanos, machinas gratis y más. Sábado con el show de Puerto Rico Gana y la música de Pleneros del Callejon, Conjunto Son Libre y Dionicio Matos y Miguel Ángel de “Objetivo Fama”. El domingo con Circo de la Plaza, trovatón con Wiso G, Víctor Reyes y Jonathan Colón, Andrés Jimenez y Víctor Manuelle.

Navidad en el Parque de los Próceres

Toda la temporada navideña hasta el 6 de enero en la calle Martínez Nadal de Mayagüez. Con machinas gratis desde el mediodía. Además: inflables, música en vivo, kioscos, artesanos, minigranja y paseos en pony desde las 6:00 p.m.

De fiesta La Placita

Viernes en la Placita del Mercado de Santurce (calle Dos Hermanos). Desde la 6:00 p.m. con música de El Junte con Hectorcito Rodríguez, David Rivera y la Bámbula, y El Gran Combo.

Noche de Luz y Cultura

Viernes en la plaza pública de Río Grande, desde las 4:00 p.m. Con música, artesanos, pintura y muchas sorpresas.

Nacimiento viviente en Hato Rey

Viernes en el atrio central del centro comercial Plaza las Américas en Hato Rey. Con funciones a las 3:30, 5:30 y 7:30 p.m.

PUBLICIDAD

Viernes de salsa

A las 7:00 p.m. en la plaza de recreo de Isabela con mucha salsa en vivo pa’l bailador. Habrá clases de baile con Henry Duprey y la animación de JC Cordero.

Nacimiento viviente en Ponce

Viernes en Plaza del Caribe. A las 7:00 p.m. en la tarima ubicada en el primer nivel, frente a JC Penney. Con la participación del Coro de la Estaca de Ponce de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Parranda en Barranquitas

Sábado en la plaza pública Monseñor Miguel A. Mendoza. “Una Navidad, un pueblo: Parranda en la plaza” iniciará a las 9:00 a.m. y durante todo el día habrá juegos para niños, parranda, artesanos, kioscos, machinas, misa y más. A partir de las 6:00 p.m. se presentan Los Cantores de San Juan, Animales Parranderos y Moncho Rivera.

Navidad del Encanto en Aguadilla

Sábado desde las 6:00 p.m. en El Parterre. Con kioscos de comida típica y artesanos. Este sábado es la velada navideña con Hilda Ramos, Denise Quiñones, Ángel “Cucco” Peña y Roberto Sueiro. Además, Chamir Bonano, Plena Libre y Los Cantores de Bayamón.

Bomba en Cayey

Sábado en La Primera Parada (Carr. PR-1 km. 58.8) en Cayey. Llégale que desde las 7:00 p.m. hay música pa mover el esqueleto con el grupo Bomba con Conciencia.

Dorado Christmas Market

Todos los fines de semana en la plaza pública hasta el 28 de diciembre. Con música en vivo, luces navideñas, artesanías, comida típica, actividades para niños y mucho más. Aprovecha los ofrecimientos que tienen artesanos y comerciantes para tus regalos de Navidad.

PUBLICIDAD

Fiesta en el Paseo de las Artes

Sábado en la calle Padial en Caguas. Desde las 7:00 p.m. hay presentaciones de músicos en vivo, declamación de poesía, teatro callejero, gastronomía y el nacimiento viviente de Tercera Llamada.

Residencia Navideña en Río Piedras

Sábado a las 8:30 p.m. en El Boricua (calle Saldana, Río Piedras). Noche pa contonearte al ritmo de La Bomba Va.

Bombazo Vaquero

Sábado desde las 6:00 p.m. en la plaza Ignacio Zorrilla (entrando por la Escuela Agustín Stahl, al final) en el casco urbano de Bayamón. Con merado artisanal y música del Taller Palenque.

Sábados pa la plaza

Desde las 6:00p.m. en la plaza Santiago R. Palmer de Caguas. Con música en vivo, bazar, kioscos, carrusel para niños y más.

X Mas @ Guaynabo

Sábado desde las 12:00 p.m. en el #13 de la calle Alejandro Tapia. Con sorteos, juegos, trivia, minicompetencias y comida gratis. Con música y ambiente navideño.

La Vega Encendida

Domingo desde las 6:30 p.m. en esta comnidad del barrio Piedras Blancas (Carr. 4416 km. 1.0 Interior) en Aguada. Visita esta comunidad y disfruta de sus decoraciones navideñas. Hay kioscos de comida, fuegos artificiales, artesanías. Con la música de los Jóvenes del Areyto.

La Gran Parada Navideña en Mayagüez

Domingo a las 5:00 p.m. saliendo del Viaducto hasta la plaza pública. Con mucha música, comparsas, grupos de baile, bandas, carrozas y más.

Reyes Magos en Peñuelas

Sábado en la plaza pública de Peñuelas. Con los Tres Reyes Magos de Juana Díaz, que participarán en una misa a la 1:00 p.m. en la parroquia San José y a las 2:00 p.m. en una actividad familiar en la plaza pública.