“Influenzando el show... quiero ser famoso”, es el stand up que presentará el locutor Jafet Marrero este domingo, 23 de febrero, a las 4:00 p.m., en Moneró Cafe, Teatro & Bar, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

En su innovador espectáculo, Jafet recreará todas las vicisitudes que ha enfrentando a lo largo de su vida para alcanzar el éxito en las distintas disciplinas en las que ha incursionado.

“Toda la vida he intentado de distintas maneras lograr la fama y no lo he logrado. Comencé jugando baloncesto y como atleta... luego incursioné en el baile y en el mundo de la magia, y tampoco lo logré. Ahora como influencer es la oportunidad que tengo para ser famoso. Eso es lo voy a presentar en este show”, manifesto al tiempo que ofreció detalles del evento.

“En el show va a haber entrevistas, aspectos musicales, interacción con el público... cada persona que asista tendrá un rol protagónico. Y para darle un toque real del tema que voy a tratar voy a tener de invitados a un jugador de baloncesto, un bailarín y un mago. Ellos van a pintar de una forma u otra lo que ha sido mi vida, las veces que traté de alcanzar el éxito”, sostuvo.

El joven comunicador reveló cómo surgió la idea de su stand up comedy.

“Surge del deseo de mis productores de compartir con el público mis esfuerzos y ansias de querer ser famoso, y por las nominaciones para un premio como influencer que no he ganado. Fui nominado en dos categorías: Redes Sociales y Mejor Podcast de Puerto Rico. No gané porque no soy famoso, como los ganadores, que son dos reconocidas figuras públicas”, subrayó.

Jafet cuenta con su propio podcast, “Podcalizando”, en el cual toca temas religiosos y repasa las noticias de la semana en Puerto Rico y Estados Unidos, al igual que los acontecimientos que impactan al mundo.

Su programa se transmite a través de YouTube los jueves a las 8:00 p.m., sábados y domingo a la 1:00 p.m., y por las emisoras Radio Paz, de Hato Rey, y Católica Springfild, de Massachusetts.

“Estoy muy contento con el alcance de mi podcast, el cual comparto con Eric Rosario, Yelitza Villegas, Delmalis González y Esther Vélez. Tengo seguidores en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá y otros países”, aseguró.

El sueño de Jafet Marrero -quien es miembro activo de la parroquia La Milagrosa de Toa Alta, donde además de ser laico es coordinador de misas- es ser un reconocido locutor y animador de televisión en Puerto Rico y en el extranjero”, concluyó.