The Lobby en Fairmont El San Juan Hotel presenta un icónico calendario de música en vivo los siete días de la semana. La hospedería invita a disfrutar de ritmos tropicales, sonidos modernos, canciones románticas y piezas del ayer. Combinaciones de famosos DJs, bandas y orquestas se presentan a partir de las 7:00 p.m. todos los días de la semana para que siempre haya una razón por la cual celebrar. La entrada es libre de costo, con reservación de mesas sugerida.

Además, invita a disfrutar de su menú de Crudo Sushi, amplia selección de vinos, y coctelería que incluye “happy hour” diarios en cócteles especiales de 5:00 a 7:00 p.m.

Mira su calendario

Lunes – Jazz It Up! - El ex Menudo Ricky Encarnación interpreta lo mejor del jazz con su famoso bajo eléctrico para comenzar la semana de una manera fluida.

Martes – Música con Amor -La impresionante voz de las cantantes Amor y Tanya Aponte deleitan la audiencia con temas conocidos románticos en un estilo de bolero jazz sumamente sensual.

Miércoles – Memories -Tony D ‘Los Santos realiza un viaje al ayer interpretando varios géneros musicales desde el rock hasta el son y la salsa. Cuatro músicos en escena con saxofón, piano, percusión y bajo se adentran en las décadas de los ‘80 y ‘90 en un repertorio bailable.

Jueves - Social Thursdays -Comienza el fin de semana con la música de la banda puertorriqueña Fuácata y su concepto exitoso en Miami fusionando funk, rumba, salsa y guaguancó, junto a las intervenciones de DJ Osuna.

Viernes – From Havana to San Juan - La fusión musical de ambas islas ha aportado enormemente a la cultura mundial. Bandas especializadas en el son se presentan los viernes en Chico Cabaret, las cuales rotan cada viernes entre Cubanísimo, Éxtasis Band, y Fuácata. Estas bandas líderes en los ritmos cubanos y puertorriqueños harán que el público no pare de bailar.

Sábados – Sounds of Puerto Rico - Tropicalia, la orquesta residente del hotel continúa presentándose en The Lobby libre de costo junto a DJ JAV para dejarte llevar por sus encantos musicales, además Midnight Band te recibe con sus ritmos cautivantes.

Domingos - El San Juan Social Club - A partir de las 7:00 p.m. de la noche comienza este homenaje a la famosa banda Buena Vista Social Club por músicos puertorriqueños que fusionan el son y la salsa. Cierra con broche de oro cada fin de semana disfrutando de los sonidos incomparables de estos clásicos de la canción cubana rodeado de toda la historia y ambientación única de The Lobby.

Para más detalles y reservaciones, accede a elsanjuanhotel.com o reserva en OpenTable bajo The Lobby – Fairmont El San Juan Hotel.