Desde playas, boutiques, tiendas exóticas, restaurantes, pirámides y una estación de tren, hasta lugares turísticos y de interés histórico y religioso se encuentran en Aguada, pueblo donde se considera tuvo lugar el descubrimiento de Puerto Rico.

Precisamente, usando ese singular evento como punta de lanza, la Oficina de Turismo del municipio de Aguada ha acuñado la frase “Por Aguada fue”, para promover los atractivos turísticos de la “Villa de Sotomayor”.

15 Fotos El municipio ofrece recorridos en los que los visitantes tienen la oportunidad de conocer los atractivos turísticos de la “Villa de Sotomayor”.

Christian Acevedo Cabán, director de la Oficina de Turismo de ese municipio explicó que desde el 2021, esa oficina ofrece recorridos gratuitos, en los que los visitantes tienen la oportunidad de conocer estos lugares, llenos de encanto y capaces de sumergirlos en un baño cultural sin precedentes en la llamada ‘Ciudad del Descubrimiento’.

PUBLICIDAD

Sin abordar el vehículo que los transportará en una expedición de poco más de dos horas, comienza la aventura en la plaza de recreo Cristóbal Colón, donde se le explica a los visitantes las implicaciones del desembarco de Colón, el 19 de noviembre de 1493. “Aguada se conoce como la ‘Ciudad del Descubrimiento ya que la mayoría de las teorías afirman que fue por las costas de este pueblo que ocurrió el polémico desembarco de los españoles. Durante nuestros recorridos tratamos de explicarlo desde una perspectiva histórica para no vanagloriar a Colón”, comentó Acevedo Cabán.

Una vez abordado ese tema, los turistas tienen la oportunidad de conocer los edificios más antiguos del pueblo, entre los que figura la iglesia San Francisco de Asís, cuya construcción actual data del 1924 pero que en su interior encierra el domo del edificio original, construido hace más de 300 años, la Casa de los Curas, (95 años) y la alcaldía, próxima a cumplir su centenario. Cabe destacar que, aunque se trata de un municipio con más de 300 años de antigüedad, gran parte de los edificios y estructuras antiguas fueron destruidas por el terremoto del 11 de octubre de 1918, que afectó principalmente a Mayagüez y los pueblos de la costa oeste.

A renglón seguido, Acevedo Cabán, quien también está acreditado como guía turístico, les deja saber a los visitantes la riqueza del casco urbano de Aguada que, a diferencia de otros pueblos, se mantiene pujante y cuenta con bastante actividad comercial.

PUBLICIDAD

“El centro de Aguada es bien característico por las tiendas de ropa, las boutiques. La Calle de la Moda (calle Colón) es uno de los atractivos principales de Aguada, con más de 70 tiendas y boutiques de ropa”, explicó, tras lo que el recorrido se detiene por media hora para que los turistas puedan recorrer el casco urbano y visitar las diferentes boutiques, tiendas de souvenirs y otras como “Wild Culture Mushrooms”, un establecimiento único en Aguada y de los pocos en la Isla que se dedica al cultivo y venta de hongos comestibles y medicinales y productos confeccionados con estos. Desde quiches con distintas variedades de hongos, hasta empanadas, lattes con hongo melena de león, te helado con el famoso cordyceps, hasta postres preparados con estos y otros hongos, pueden adquirirse en este local, así como extractos.

Lejos de lo que alguien pudiera pensar al escuchar sobre el consumo de hongos, no se trata de productos con efectos psicodélicos o alucinógenos, sino de productos naturales que se asegura pueden tener beneficios positivos para la salud, como reforzar el sistema inmune, regular el azúcar en sangre, antioxidante, antiinflamatorio, aliviar dolores o promover la salud digestiva, entre otros.

Una vez concluida la media hora para curiosear en el pueblo, el recorrido enfila rumbo con distintos destinos, dependiendo el día de la semana, que pueden incluir la visita a un pulguero, algunas de las fincas de la zona o establecimientos emblemáticos de la región como “La Guarapera”.

De ahí el recorrido continúa hasta llegar a otro punto de interés religioso que conecta nuestro presente con el inicio de la colonización española, se trata de la ermita del barrio Espinal, cuyo nombre oficial es Parroquia Santuario Protomártires de la Inmaculada Concepción. “La ermita de Espinal es uno de los remanentes más antiguos que hay de arquitectura española en todo Puerto Rico. Es la primera iglesia cristiana construida en la región. La historia dice que fue construida entre 1517, al 1525. El templo está cumpliendo 500 años de construcción”, resaltó Acevedo.

PUBLICIDAD

Añadió que fue primer obispo de Puerto Rico, Alonso Manso, quien le pidió a los frailes franciscanos que fundaran un convento y monasterio cerca del puerto de la Aguada, “y cerca del poblado taíno del Aymaco, para poder evangelizar a los taínos de la comarca del noroeste. Así que llegan los frailes desde el puerto de Aguada, provenientes de Santo Domingo y fundan este convento aquí”, explicó.

Acevedo relató además que esta ermita fue escenario de la única martirización religiosa de la Isla, cuando entre el 1540 y el 1545, “llega un ataque de indios, en las crónicas dice (indios) caribe, pero en aquella época, a todos los indios rebeldes, indios guerreros les llamaban caribe. Probablemente eran taínos. Y dicen las crónicas que, desde la costa, llegaron en canoas una horda de indios caribe, atacan el poblado, profanan el convento o monasterio y al entrar y quemar la iglesia, martirizan a cinco frailes”.

Unos 40 años después de ese acontecimiento, nuevamente la Orden Franciscana reconstruye el templo, esta vez en piedra, que continuó operando hasta el siglo XIX. “En el siglo XIX, huracanes, terremotos e inundaciones y despoblamiento del barrio hacen que la ermita cierre operaciones, hasta que se vuelve a rescatar. Y encima de las ruinas de la segunda iglesia en piedra, levantan esta tercera. Y eso es algo curioso. Es la única iglesia en Puerto Rico donde no destruyeron el templo original, no lo convirtieron en museo, si no que levantaron una réplica encima. Y por eso se le llama “la Iglesia dentro de otra iglesia”.

PUBLICIDAD

La construcción del edificio es estilo misión española y se considera un sitio de peregrinación importante, que ha sido incluido por la Compañía de Turismo en la ruta ‘Porta del Sol Sagrada’. En el altar de la ermita, además, hay varios cuerpos enterrados que se presume, podrían ser los de los frailes martirizados en el lugar.

El recorrido incluye varias paradas más, como la “Cruz de Colón” en el barrio Guaniquilla de Aguada, una plaza con un monumento de 40 pies de alto, frente a la Bahía de Aguada que conmemora dos cosas, la primera el desembarco español por las costas de Aguada y la segunda, el lugar en el que, según los aguadeños, se ofició por primera vez una misa en la Isla. “Los sábados esta plaza se llena. Se reúnen entre 25 y 35 artesanos a vender sus productos. Están todo el día”, destacó Acevedo.

El recorrido prosigue y otra de sus paradas es la Hacienda El Combate, en la carretera 411, del barrio Jaguey. En la hacienda, además de disfrutar de los animales de granja que hay en el lugar y los atractivos de un inmenso predio del campo, los visitantes también pueden conocer la Pirámide de Aguada, un monumento construido por el dueño del lugar, Nelson Ruiz. “La pirámide es un monumento que se hizo en el año 2010 o 2011, para conmemorar a los (indios) mayas, incas y aztecas, las grandes civilizaciones de América. El hizo este monumento privado porque él quería que lo enterraran en la pirámide, pero se hizo bien famoso y decidió abrirlo al público de manera gratuita. Abre todos los días y la gente puede entrar, caminar, ver los animalitos, tirarse fotos. Primer hizo la pirámide, después hizo un cañón de guerra y después un molino”.

PUBLICIDAD

Hay varios recorridos, como uno por diversas fincas agrícolas, o la ‘Vuelta al Pico’, que lleva al barrio Atalaya de Aguada, y la ruta gastronómica, el punto culminante de este recorrido lleva a la Antigua Estación del Tren, en la avenida Nativo Alers de Aguada. Aunque actualmente el lugar está cerrado al público, la gente puede tomarse fotos en el lugar y revivir esa época del pasado en la que Puerto Rico contó con un tren de circunvalación.

Los interesados en visitar Aguada y participar de estos recorridos, pueden comunicarse con la Oficina de Turismo del Municipio, al 787-252-1944 o al 787-252-2238.