Mientras algunos certámenes de belleza comienzan a admitir mujeres de fisonomía conocida como plus, el concurso Miss Mundial Plus Puerto Rico se prepara para celebrar su vigésimo aniversario por todo lo alto.

Tras dos años de pausa, ahora Miss Mundial Plus Puerto Rico regresa con más entusiasmo para reconocer la belleza y el talento de la mujer plus boricua.

Elsie Muñiz Morales ostenta el título internacional por Miss Mundial Plus. ( Suministrada )

Ya están abiertas las suscripciones para este certamen que proclama a dos ganadoras en la categoría Miss, que considera a concursantes de 17 a 30 años de edad; y la categoría Señora, para concursantes de 31 a 65 años de edad.

“El propósito de Miss Mundial Plus Puerto Rico es valorar el talento y la capacidad de la mujer plus, y reafirmar la indiscutible belleza de la mujer plus puertorriqueña. La mujer plus brilla por su entusiasmo, y deseos de superarse y de mostrar su talento. Busca que se le reconozca por su belleza, inteligencia y personalidad. Hay que destacar, por ejemplo, que la mujeres plus boricuas suelen destacarse por poseer rostros hermosos”, expresó la empresaria y filántropa Frances López, presidenta de Miss Mundial Plus Puerto Rico.

La primera reunión de esta edición del certamen se llevará a cabo el domingo 16 de marzo, a las 2:00 p.m. en “Hecho en Puerto Rico”, ubicado en el tercer nivel de Plaza las Américas. Con este evento se abre el proceso de inscripciones, donde, como requisito, las aspirantes deben tener un peso de 160 libras en adelante.

La noche final del concurso se efectuará el 23 de agosto de 2025 en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan. Durante la gala final, las concursantes serán evaluadas en traje de presentación, “Look de Verano” y traje de noche. Ambas ganadoras, en las categorías Miss y Señora, recibirán premios ascendentes a $5,000 y la oportunidad de representar a Puerto Rico a nivel internacional en el certamen Miss Mundial Plus que se llevará a cabo en octubre de 2025.

Las reinas plus boricuas actuales son: María Villegas Avilés, Miss Mundial Plus Puerto Rico; y Elsie Muñiz Morales, Señora Mundial Plus Puerto Rico, quien ostenta el título internacional.

Para inscribirse y más información puede llamar al 939-261-0073.