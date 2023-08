Luego de presentar dificultades para esquiar en el Monte Buller, Australia, Daniella Álvarez decidió abrirle el corazón a sus seguidores y confesarles que ha tenido dificultades con su pierna derecha.

“Llegó la hora de contarles cómo está el asunto. Resulta que la semana pasada me hice un examen que se llama electromiografía, que debía esperar seis meses después de mi isquemia para saber qué expectativas podía tener de mi pie derecho, que me quedó caído y la isquemia lo afectó”, dijo en sus redes sociales.

Según explica la modelo, esta isquemia que presenta en su pierna derecha, es la misma que presentó hace tres años (2020) en su miembro izquierdo y que la llevó a una intervención para amputarla.

“Después de perder una pierna, una noticia de estas no nos da tan duro. Creía y tenía la esperanza de que mi pie pudiera llegar a recuperarse mucho, incluso, esperaba un 80 % de recuperación. Pero acepto la voluntad de Dios y me la pone un poquito difícil para demostrarle al mundo que sí se puede”, agregó la modelo.

Álvarez dijo que el médico diagnosticó una afección en la tibia y el peroné que le generan dificultades a la hora de moverse: “Muy difícilmente podrás volver a mover tu pie”, dijo el galeno a la presentadora.

Ahora la presentadora tendrá que llevar al pie de la letra las recomendaciones de su médico quien en unos meses determinará si la modelo logró avances con su pie derecho.

Meses atrás la ex reina mencionó que tenía un problema en su piel :”Para los que quieren saber sobre la manchita, quiero contarles que hace diez, once años atrás, no sabía que tenía tiroides un poco no regulada, tenía hipotiroidismo bajo, pero lo tenía y como efecto secundario, me salió esa mancha, que fue lo que me avisó que algo literal estaba mal en mi cuerpo”.