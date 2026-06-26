¡Arrancó la carrera!

15 reinas consiguieron su pase de oro para el cuadro de semifinalistas de Miss Universe Puerto Rico 2026 y buscarán conquistar la corona desde el Centro de Bellas Artes de Caguas.

Luego de su desempeño en la competencia preliminar que se transmitió el pasado domingo, junto a la entrevista de personalidad, el animador José Santana y la ex-Miss Puerto Rico, Viviana Ortiz Pastrana, anunció las concursantes que pasan a la primera ronda de la gala final.

Estas fueron las reinas que pasaron al Top 15:

Juana Díaz – Anaís Torres Colls

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Coamo – Mayra Alejandra Núñez Soto

Arroyo – Génesis Mary Dávila Pérez

Caguas – Fabiola Esther Medina Soltero

Añasco – Chelsey García Agrón

Manatí – Kiashalee Ruiz Maldonado

Aguas Buenas – Vivianie Díaz Arroyo

Toa Baja – Vicky Carbonell Cuevas

Utuado - Krystal Lorene González Del Valle

Dorado - Winedly Lugo Lind

San Sebastián - Jennifer Barreto

Carolina – Yamirelis Carrasquillo Fernández

Orocovis – Ariana Pagán González

Aibonito – Nicole Marie Colón Rivera

Salinas – Natalia Molina Colón

Ahora las reinas volverán a conquistar el jurado con el desfile de traje de baño, y luego derrocharán elegancia desde la pasarela con sus vestidos de gala.

El panel de jurado que evaluará a las candidatas está compuesto por la emperesaria y dueña de D’Royal Brides, Damaris Díaz, la periodista Astrid Rivera, el cirujano plástico Orlando Cañizares, la telerreportera de NotiCentro y presidenta del jurado, Sylvia Verónica Camacho, la primerísima actriz y producta Ángela Meyer, el empresario y diseñador Emilio Olabarrieta, y la cantautora puertorriqueña Olga Tañón.

Evolución en la producción

La gala final arrancó con una presentación imponente de las 35 delegadas en vestidos de lentejuelas plateados, rindiendo honor a la edición 75, también conocida como la “Edición Diamante”, del concurso de belleza internacional que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este noviembre, todo en conjunto con la saliente Miss Universe Puerto Rico, Zashely Nicole Alicea Rivera.

Los presentadores de la gala final fueron el animador y comunicador José Santana, quien sorprendió al llegar junto a la entonces Miss Puerto Rico, Viviana Ortiz Pastrana, quienes arrancaron el concurso internacional desde la “Ciudad Criolla”, su más reciente sede.

Esta edición sorprendió con una escenografía más lujosa, así como una mejor fluidez en la producción, permitiendo a las reinas conectar con el público tanto en el Bellas Artes de Caguas, como en el hogar.

Pendientes a Primera Hora para los avances de la competencia.