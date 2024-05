Puerto Rico tendrá como embajadora a la modelo y reina de belleza Idamar Verdejo en la edición número 30 del concurso Top Model of the World de la World Beauty Organization (WBO).

La joven de estatura 5′8″ y con 21 años de edad ha ganado diversos títulos desde muy temprana edad, Verdejo fue reina infantil de las Fiestas Patronales de Vega Alta y Dorado, reina juvenil del Carnaval de la Plata, y obtuvo el titulo de Miss Turismo Puerto Rico, una victoria que le dio la oportunidad de representar a la Isla del Encanto en Tailandia y donde logró alcanzar las Top 10 de la competencia.

El certamen Top Model of the World de WBO es el más prestigioso concurso de modelaje internacional y fue creado en Miami en el 1993. Este año, en su trigésima edición, el certamen será desde el 12 de mayo con la noche final el 24 de mayo 2024 en las ciudades de Hurgada y Sohkna en Egipto, donde las competidoras buscarán convertirse en la sucesora de Mariana Macias, de México.

Verdejo, la Top Model of the World Puerto Rico, estudia un grado de Bachillerato en Biología con concentración en Microbiología Ambiental en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, y fue admitida al Recinto de Ciencias Médicas para hacer un post-bachillerato en Tecnología Medicina Núclear.

Por otra parte, la puertorriqueña pertenece a la Fundación Misión con Amor, Asociación Neuroboricua, National Society of Leadership and Success, Capítulo de Futuros Tecnólogos Médicos y la Sororidad Mu Alpha Phi – Capítulo de Arecibo.

Verdejo se mostró emocionada antes de partir a Nueva York y luego en vuelo directo a Egipto.

“Me he preparado fuertemente para aceptar el reto y cumplir el sueño de representar a Puerto Rico internacionalmente. Estoy confiada del capacitado grupo de entrenadores quienes me han apoyado durante todo el proceso. Voy a dar el máximoʺ, expresó la joven modelo en declaraciones escritas.

La directora del certamen nacional, Ana Avilés, indicó que Puerto Rico tiene en Idamar una joven muy comprometida que realizara una excelente representación en esta plataforma de modelaje donde Puerto Rico brillara ante el mundo.