Ella es Fiorella, la hija de Angelo Medina. La única mujer y la menor de tres hermanos en el matrimonio del productor con Enid.

Pero ahora esta joven de 27 años está labrando su propio nombre en el ámbito de los negocios, la salud y los certámenes de belleza. ¿Qué tiene que ver lo último con lo anterior? Pues tras ocho años de estudiar y trabajar en la ciudad de Nueva York como consultora de negocios estratégicos, Fiorella quiso regresar a la Isla.

Tuvo dos motivaciones: levantar aquí un negocio de salud holística, para lo que se certificó, y la puerta a su retorno, fue la oportunidad de presentarse en las audiciones para la próxima edición del certamen Miss Universe Puerto Rico.

“Llevo ocho años viviendo fuera, pero dije, ‘cómo voy a volver a Puerto Rico’, y hace dos meses no tenía ni tacos. Yo tenía un blush y un concealer, soy una mujer muy simple y elegante, ese era mi estilo, y se abrió esta puerta. Siempre he compartido el sueño con mi papá de representar a Puerto Rico en un nivel global, y me dijeron ve al casting, y dije, ‘wow’. Desde chiquita Magali Febles había plantado la semilla en mi cerebro, y le decía a Angelo, dame a Fiorella... y años, años después, estoy aquí”, compartió.

La candidata contó su historia durante su participación en la mañana de este lunes como presentadora de un concierto que brindó la cantante Melina León a la comunidad de confinadas del Centro de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón. La maestra de baile y gestora del programa Por Amor al Arte, Juliana Ortiz, la invitó a presentar a la cantante.

Fiorella considera que ser parte del campo profesional, más haber participado como voluntaria de distintas organizaciones, mayormente de servicios a menores, es una ventaja frente a las demás candidatas que igualmente aspiran al título de belleza. “Yo desde chiquita he trabajado con comunidades, con niños, que es lo que a mí me apasiona. He trabajado con el Caño Martín Peña, el Hogar Cuna San Cristóbal, pero bien privadamente porque soy una mujer muy privada, y quiero ayudar a Puerto Rico a progresar, especialmente en lo que tiene que ver con la educación de nuestros niños”, detalló la ahijada del cantante Ricky Martin.

Igualmente interesa fomentar entre la juventud que busquen oportunidades en la Isla y permanezcan aquí. “Hay muchos jóvenes que piensan que no pueden regresar a Puerto Rico, que no existe la oportunidad, pero si no existen, pues vamos a crearlas. Mucha gente se está yendo para allá y quiero demostrar que hay muchas oportunidades en Puerto Rico y educar a los niños de Puerto Rico para que después no se quieran ir”, indicó la joven.

Sobre cómo reaccionó su padre a su participación en el concurso, comentó: “Mi papá casi muere, pero ahora está supercontento”.