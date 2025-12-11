La investigación penal por la muerte de Kristina Joksimovic, modelo suiza y finalista del certamen Miss Suiza en 2007, dio un paso decisivo esta semana, cuando la Fiscalía de Basilea-Campiña anunció la acusación formal contra su esposo, identificado como Thomas, de 43 años, conforme establecen las leyes suizas de privacidad.

Según informaron medios locales y documentos divulgados por la Fiscalía de Basilea-Campiña, citados por la prensa internacional, el hombre fue acusado de asesinato y alteración del orden público.

Las autoridades señalaron que el proceso penal ha concluido su fase investigativa y que el caso fue remitido al Tribunal Penal de Basilea-Campiña.

La fiscalía sostuvo en su comunicado que, “con base en los resultados de la investigación penal, se presume que el acusado asesinó a su esposa en su domicilio común en Binningen, el 13 de febrero de 2024”.

Medios como ‘Daily Mail’ y periódicos estadounidenses han difundido detalles adicionales provenientes de informes de autopsia y documentos judiciales, algunos de ellos de carácter sumamente gráfico.

Hallazgo del cuerpo y reacción familiar

El cuerpo de Joksimovic fue encontrado en febrero de 2024 en la vivienda familiar de Binningen. Se reportó que fue el padre de la mujer quien alertó a las autoridades tras llegar a la residencia y descubrir evidencias que lo alarmaron.

Kristina Joksimovic, quien tenía 38 años, había sido finalista del concurso Miss Suiza en 2007. Ella tenía dos hijos y residía en Binningen, en el cantón de Basilea-Campiña.

Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio.