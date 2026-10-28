A semanas de que se celebre la edición 75 de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la representante boricua Jennifer Barreto busca el respaldo del público en la votación global de “Beyond the Crown”, iniciativa que destaca los proyectos de impacto social de las delegadas internacionales.

La reina puertorriqueña presentó recientemente su plataforma social “Amplify”, enfocada en aprovechar la visibilidad y el alcance mediático de los certámenes de belleza para impulsar soluciones concretas a problemáticas comunitarias.

El programa “Beyond the Crown” resalta las causas abanderadas por las aspirantes en áreas como educación, salud, protección ambiental, equidad y desarrollo social, en consonancia con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hasta el momento, delegadas de más de 91 países han presentado sus propuestas mediante videos informativos, acumulando sobre 165,000 votos a nivel internacional.

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María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de Miss Universe Organization, reflexionó en declaraciones escritas sobre el simbolismo de la corona de cara a esta edición histórica.

“La corona debe representar a una mujer que comprenda tanto el privilegio como la responsabilidad de contar con una plataforma de alcance mundial. Una mujer que sepa escuchar, que lidere con empatía y que reconozca la humanidad que compartimos más allá de nuestras diferencias. Sobre todo, una mujer que entienda que el propósito más importante de la influencia es ponerla al servicio de los demás”, afirmó la ejecutiva.

Cómo votar por las delegadas

Los seguidores pueden ver las propuestas audiovisuales de cada concursante y registrar su voto mediante la aplicación oficial de Miss Universe o a través del portal missuniverseorg.com/beyondthecrown.

A la par con “Beyond the Crown”, continúa abierta la votación en la categoría “People’s Choice”, mediante la cual los fanáticos tienen la oportunidad de ayudar a que su delegada predilecta asegure un pase directo al cuadro de las 30 semifinalistas.