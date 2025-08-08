La emoción del certamen Miss Universe Puerto Rico continúa con la esperada noche preliminar, que se celebrará este domingo, 10 de agosto, desde el histórico Teatro Alejandro Tapia y Rivera, y será transmitida a través de WAPA Televisión y WAPA América.

Durante la velada, las 23 delegadas competirán en las categorías de traje de baño y traje de gala en una noche que permitirá al jurado y a la audiencia apreciar la elegancia, seguridad y presencia escénica de cada una de las candidatas rumbo a la gran final del certamen.

La conducción estará a cargo de la presentadora Nicole Chacón y de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024. La noche también contará con presentaciones musicales a cargo del cantante Christian Alicea y la talentosa Karina Vélez, quienes pondrán ritmo y emoción al evento.

PUBLICIDAD

Conoce al Comité de Selección

El panel de expertos encargado de evaluar a las candidatas en la preliminar está compuesto por destacadas figuras de diferentes industrias que aportan experiencia, sensibilidad y visión desde diversas áreas del quehacer profesional.

La Dra. Adriana Luna es veterinaria e influencer, siendo la primera mujer puertorriqueña en alcanzar un millón de suscriptores en YouTube con contenido de comedia familiar y labor filantrópica en favor de los animales.

Jesús Cancel, maquillador profesional, ha trabajado en portadas de revistas y con artistas internacionales, consolidándose como uno de los más destacados del país.

Karla Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023 y Top 5 en Miss Universe, es fundadora de una iniciativa sobre salud mental y promotora del bienestar emocional.

La Lcda. Zilka Ríos es dietista registrada y consultora de salud, con una reconocida trayectoria en medios y programas de bienestar.

23 Fotos Mira quiénes son, qué las mueve y por qué podrían ser la próxima reina.

Madesly Martínez, Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, es una líder estratégica reconocida por impulsar el empoderamiento femenino en la industria. Walter Otero, galerista y filántropo, es propietario de Walter Otero Contemporary Art y una figura influyente en el arte y la moda.

Shirley A. Rodríguez, cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, es una de las ejecutivas más influyentes de la música latina, reconocida por Billboard y por su visión global. David Antonio, diseñador de modas con más de 40 años de trayectoria, ha presentado sus colecciones en importantes pasarelas internacionales.

Marie Tere Benes Lima, empresaria y modelo profesional, es también instructora de pasarela reconocida por empoderar a nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

Isaac Demel, presidente de Lido Jewelers, es un empresario con más de cuatro décadas de trayectoria, responsable de diseñar la corona oficial del certamen y promotor del empoderamiento femenino.

Normando Valentín, periodista ancla de NotiCentro Edición Estelar de WAPA TV, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el periodismo puertorriqueño y es reconocido por su credibilidad, liderazgo y compromiso con la verdad.

Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, actriz, presentadora y figura influyente en el entretenimiento latino con una exitosa carrera internacional.

La preliminar de Miss Universe Puerto Rico promete ser una noche llena de belleza, talento y celebración, enmarcada en uno de los escenarios culturales más emblemáticos del país.