Listas las reinas de Miss Universe Puerto Rico 2025 para ser evaluadas en la noche preliminar
Durante la velada, las 23 delegadas competirán en las categorías de traje de baño y traje de gala.
La emoción del certamen Miss Universe Puerto Rico continúa con la esperada noche preliminar, que se celebrará este domingo, 10 de agosto, desde el histórico Teatro Alejandro Tapia y Rivera, y será transmitida a través de WAPA Televisión y WAPA América.
Durante la velada, las 23 delegadas competirán en las categorías de traje de baño y traje de gala en una noche que permitirá al jurado y a la audiencia apreciar la elegancia, seguridad y presencia escénica de cada una de las candidatas rumbo a la gran final del certamen.
La conducción estará a cargo de la presentadora Nicole Chacón y de Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024. La noche también contará con presentaciones musicales a cargo del cantante Christian Alicea y la talentosa Karina Vélez, quienes pondrán ritmo y emoción al evento.
Conoce al Comité de Selección
El panel de expertos encargado de evaluar a las candidatas en la preliminar está compuesto por destacadas figuras de diferentes industrias que aportan experiencia, sensibilidad y visión desde diversas áreas del quehacer profesional.
La Dra. Adriana Luna es veterinaria e influencer, siendo la primera mujer puertorriqueña en alcanzar un millón de suscriptores en YouTube con contenido de comedia familiar y labor filantrópica en favor de los animales.
Jesús Cancel, maquillador profesional, ha trabajado en portadas de revistas y con artistas internacionales, consolidándose como uno de los más destacados del país.
Karla Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023 y Top 5 en Miss Universe, es fundadora de una iniciativa sobre salud mental y promotora del bienestar emocional.
La Lcda. Zilka Ríos es dietista registrada y consultora de salud, con una reconocida trayectoria en medios y programas de bienestar.
Madesly Martínez, Marketing Manager de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, es una líder estratégica reconocida por impulsar el empoderamiento femenino en la industria. Walter Otero, galerista y filántropo, es propietario de Walter Otero Contemporary Art y una figura influyente en el arte y la moda.
Shirley A. Rodríguez, cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, es una de las ejecutivas más influyentes de la música latina, reconocida por Billboard y por su visión global. David Antonio, diseñador de modas con más de 40 años de trayectoria, ha presentado sus colecciones en importantes pasarelas internacionales.
Marie Tere Benes Lima, empresaria y modelo profesional, es también instructora de pasarela reconocida por empoderar a nuevas generaciones.
Isaac Demel, presidente de Lido Jewelers, es un empresario con más de cuatro décadas de trayectoria, responsable de diseñar la corona oficial del certamen y promotor del empoderamiento femenino.
Normando Valentín, periodista ancla de NotiCentro Edición Estelar de WAPA TV, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el periodismo puertorriqueño y es reconocido por su credibilidad, liderazgo y compromiso con la verdad.
Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, actriz, presentadora y figura influyente en el entretenimiento latino con una exitosa carrera internacional.
La preliminar de Miss Universe Puerto Rico promete ser una noche llena de belleza, talento y celebración, enmarcada en uno de los escenarios culturales más emblemáticos del país.
La noche final de Miss Universe Puerto Rico desde San Juan será el jueves, 14 de agosto a partir de las 7pm desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. Los boletos para vivir la emoción de conocer quién será la nueva reina, están disponibles en tcpr.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes.