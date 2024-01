El año pasado, Jane Dipika Garrett, de Nepal, hizo historia al ser la primera mujer de talla grande en concursar en Miss Universo y clasificar entre las 20 semifinalitas.

Durante la competencia y la gala final del certamen, la miss fue una de las más ovacionadas e hizo resonar su mensaje de positividad corporal.

Recientemente la nepalí apareció en redes sociales con una candente sesión de fotos en traje de baño en la que lució sus curvas y sensual cuerpo.

“Si no amas tus curvas, ¿quién lo hará? Si tú no abrazas tus defectos, ¿quién lo hará? Hay belleza en ser imperfecto. Hay belleza en no encajar”, escribió la miss en una de sus publicaciones de Instagram.